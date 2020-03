Reciben condenas más altas por ser mujeres

or el mismo delito, una mujer puede recibir condenas de hasta 23 años, mientras que un hombre las recibe por 17 años, esto de acuerdo al Diagnóstico del Desempeño de la Defensoría Penal en México elaborado por Reinserta, organización no gubernamental.

El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), señala que existe un reproche social hacia la figura de una mujer criminal que no debería ser mayor al de un hombre, pues la indignación, el juicio y el castigo por una persona que cometió un crimen debe ser en proporción del crimen, no de la persona o su género.

"Hombres y mujeres deben tener el mismo derecho a la impartición de justicia durante todo su proceso, las mismas posibilidades de una defensa de calidad y la garantía de que cuestiones como su género no interferirán en su juicio", expresó Marco Zamarripa, director del CCI.

En el diagnóstico, se indica que el promedio de tiempo de condena para las mujeres es más elevado que el de los hombres, aun cuando los delitos de mayor incidencia son los mismos (robo y homicidio). En este sentido, las mujeres cambian de abogado de defensor hasta tres veces, mientras que los hombres lo hacen solo una vez.

La función de los abogados defensores es fundamental en los juicios penales, debido a que tienen la importante labor de verificar que éstos se lleven con apego a la justicia; no obstante, los hallazgos evidencian áreas de oportunidad de importante consideración para mejorar los servicios de defensoría penal, entre ellos, las mujeres contratan más los servicios de defensoría particular y destinan hasta un 50% más de recursos, en comparación con los hombres.

Más del 60% de las personas encuestadas señalaron que no contaron con un defensor que previniera o evitara actos de tortura desde la detención y durante su paso por las fiscalías; el 65% de los participantes dio una calificación reprobatoria a su abogado defensor, el 40% señaló que lo calificaría con cero; el 73% de las mujeres indicaron que no contaron con la asistencia de un abogado defensor que las apoyara con la canalización de las hijas e hijos a su cargo; el 52% de los hombres consideraron que sus abogados defensores no asistían debidamente preparados a las audiencias.

Algunas recomendaciones propuestas por Reinserta consisten en humanizar la función de los defensores, promoviendo la ética y la humanidad para con las personas que defienden. Resulta también necesario implementar mecanismos de certificación y verificación para quienes ejercen la labor jurídica. El fortalecimiento de las defensorías públicas es crucial, se debe ampliar la plantilla de personal para evitar la sobre carga de asuntos y se debe garantizar que en todas las fiscalías del país se presten sus servicios las 24 horas del día y que el abogado defensor sea la primera persona con quien las personas detenidas establezcan contacto al llegar a sede ministerial, a efecto de tutelar derechos humanos.

El Diagnóstico sobre la percepción de la defensoría penal en México está disponible en: http:/bit.ly/Diagnostico-Penal