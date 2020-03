Idris Elba da positivo a COVID-19; asegura no tener síntomas

En el video en el que lo acompaña su esposa, Sabrina, el actor asegura que se colocó en cuarentena voluntaria luego de enterarse que había tenido contacto con una persona infectada el pasado viernes.

Además compartió que ni él, ni su conocido han experimentado síntomas, por lo que realizó inca-pie en que pueden haber portadores 'invisibles', los cuales tienen contacto con personas sin darse cuenta de que los están contagiando.

Pidió sensibilidad ante la situación y recomendó tomar todas las medidas de higiene necesarias para combatir la rápida dispersación del virus.

Idris Elba es conocido por sus papeles en Avengers: Infinity War, Thor, La montaña entre nosotros y Pacific Rim.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing. No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ