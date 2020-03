Tyler Mane hará serie de cómics

l actor canadiense Tyler Mane fue uno de los invitados a La Mole México 2020 y ahí adelantó que trabaja en una serie que gira en torno a los cómics.

"Este año estoy trabajando para Netflix, en una serie que se basa en un comic, sé que se estrena este año, pero, no sé la fecha exacta y por contrato de confidencialidad no puedo dar más detalles, sólo que esa historieta es muy popular", dijo.

El actor también acaba de estrenar una cinta de comedia en la que dice se divirtió mucho.

"A principios de año se estrenó Playing with fire, con John Cena, que gira en torno a un grupo de bomberos que adoptan a un grupo de niños que rescatan.

Realmente fue muy gratificante y aleccionador estar con pequeños, además de divertido", compartió.

Para Mane, el estar en México encierra un cúmulo de sentimientos, porque, durante mucho tiempo trabajó en México.

"Me emocioné mucho cuando me invitaron a regresar a México, porque hace tiempo estuve trabajando en las luchas aquí, en el Consejo Mundial de la Lucha Libre y me encanta, aquí la gente es muy alegre y unida", expresó.

"Regresar fue bueno, hay mucha nostalgia, la gente aquí es muy amable y me gusta estar aquí, pero, el tránsito vehicular es desquiciante", comentó entre risas.

El actor dejó aclaro que aunque tiene muy buenos recuerdos del pancracio, ya no volvería a subirse.

" La lucha libre ya quedó totalmente descartada, ya estoy muy grande para ello y prefiero que se quede un buen recuerdo", comentó.

Tyler Mane recordó su participación en cintas como Halloween el origen y Halloween II, en el rol de Michael Myers.

"Después de dos peliculas todo el equipo se convirtió en mi gran familia, le tengo mucho cariño y fue una gran experiencia", compartió.

Finalmente el actor pidió a sus fans extremar precauciones por el Coronavirus que actualmente azota al mundo.

"Es algo que no podemos evitar y creo que todos debemos tener cuidado y por lo pronto lavarnos las manos y seguir las indicaciones", concluyó.