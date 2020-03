Lady Gaga llama a resguardarse para evitar propagación del COVID-19

La cantante y actriz estadunidense Lady Gaga compartió un mensaje para sus seguidores, en el que llama a permanecer en cuarentena y tomar medidas que eviten propagar el contagio de COVID-19 (coronavirus), entre los grupos más vulnerables.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Bad Romance y Born This Way, explicó: "Entonces… hablé con algunos médicos y científicos. Este momento no es el más fácil para todos, pero lo más amable y saludable que podemos hacer, es ponernos en cuarentena y no pasar el rato con personas mayores de 65 años y estar en grandes grupos".

La cantante manifestó que desea ver a sus padres y abuelas en este momento, sin embargo, está consciente de que no es lo más seguro hacerlo: "No los enfermaré en caso de que lo tenga (el coronavirus)", puntualizó.

"Me estoy quedando en casa con mis perros. Te amo mundo, todos superaremos esto. Confía en mí, hablé con Dios, dijo que estaremos bien", finalizó Lady Gaga en su mensaje, el cual acompañó con una fotografía acompañada de sus mascotas.

En días recientes, la cantante sostuvo la importancia de ser amables en este momento, tanto con las personas que están enfermas como para aquellas que no lo están y tienen miedo de contraer el virus.