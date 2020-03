Lagunera, aislada en Italia por coronavirus

Hace seis años, la lagunera Karla Martínez dejó su natal Lerdo para vivir en Italia, país europeo con la tasa de mortalidad más alta por COVID-19, al superar las mil víctimas fatales y con más de 15 mil casos sospechosos en todo su territorio.

Vive en un poblado de no más de 3,000 habitantes llamado Courmayeur, perteneciente a la región del Valle de Aosta, a unos 800 kilómetros de la capital, Roma.

La lagunera fue entrevistada desde su hogar, donde sacar la basura se ha vuelto la actividad más esperada para poder dejar el aislamiento al que fueron sometidos de manera obligatoria por las autoridades. Se busca evitar la propagación de la pandemia del COVID-19, declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Karla cuenta que todo comenzó el 4 de marzo, cuando les informaron que cerrarían escuelas, guarderías y universidades. Antes de ello, reconoce que creía que el problema no era tan grave, hasta que el número de casos fue creciendo de forma crítica.

Lo que realmente los alertó ocurrió al sábado siguiente, cuando les informaron que cerrarían la zona de Lombaría, una de las veinte regiones que conforman la República Italiana.

"El problema aquí con nosotros...No problema, sino que vivo en una área turística totalmente, vivimos del turismo. Aquí la localidad donde vivo son solo hoteles y restaurantes, nuestro turismo es extranjero y de Milán", cuenta la lagunera.

Tras el anuncio, cuenta que se desató el caos, pues los huéspedes prácticamente corrieron por sus maletas para regresar a sus ciudades de origen. Desde ese momento, la quietud del pueblo comenzó. La medida se tomó para evitar que los turistas contagiaran a los habitantes de la zona.

Antes del cierre, se tenían confirmados 16 casos de COVID-19 en Valle de Aosta, cifra que en cuestión de días creció hasta 56.

Karla relata que, a diferencia de otros países, incluso en México, no se dieron las compras de pánico.

"El jefe de Gobierno, cuando emitió el comunicado, especificó que lo que era la distribución no se iba a parar, que todos los artículos de primera necesidad se encontrarían".

La visita al supermercado o las farmacias están controladas. Karla platica que solo un integrante de cada familia es el que debe salir y realizar las compras necesarias. Para ello, debe llevar consigo siempre un documento que sirve como permiso, en el que está especificado dónde vive, hacia dónde irá y qué es lo que va a hacer.

De lo contrario, las personas que no lleven este permiso podrían ser detenidas por los policías que rondan las calles para garantizar que todos se mantengan en casa. Ya en el centro comercial, las compras se deben hacer de un cliente a la vez, con el fin de evitar aglomeraciones, o bien, el menor contacto posible.

Desde el jueves pasado, les prohibieron no salir de casa, solamente para lo más indispensable; hacer crucigramas se ha vuelto su pasatiempo favorito así jugar con su hijo de apenas un año y 11 meses de edad.

"No se puede salir de casa, todos debemos estar en casa, nosotros que trabajamos del turismo estamos sin trabajo estos meses", declara. Aunque el decreto se tiene hasta el 3 de abril, no se tiene la certeza de que termine o bien se amplíen esas medidas.

Karla, desde uno de los países con mayor número de casos y muertes por COVID-19, llama a los laguneros a seguir las instrucciones que emitan las autoridades. "No salgan de casa, esto no es una vacación, no es de que vamos a aprovechar y vamos aquí y allá, hay que cuidar a las personas mayores, a los niños y personas con enfermedades crónicas, a ellos les afecta más, lávense las manos", dijo Martínez.