Ensayo sobre la Cultura

MUJERES: BUENAS Y MALAS

Una mala experiencia sucedida a una señora conocida, me hace reflexionar sobre las personas que se acercan a las protestas que son necesarias, para hacer desmerecer a los movimientos. A esta buena madre se le ocurrió llevar a sus hijos: uno de cinco o seis meses y el otro de dos años, más o menos, a los jueguitos de un lugar de comida rápida. Estando vigilándonos, una mujer, con los colores del movimiento, se le acercó para reprocharle que tuviera hijos varones, que eran hijos del demonio y que se iban a ir al infierno. Después, se acercó al niño mayor a decirle lo mismo, la madre solamente se quedó callada, por los niños, y esperó a que alguien fuera a sacar a aquella persona, realmente trastornada, que se comportó groseramente. Movimientos tan nobles, no necesitan de estas personas que son los antecedentes del fascismo. Así comenzó Hitler, buscando un culpable a los problemas de Alemania, y se fue contra los judíos sin tener base alguna y después sucedió lo que sucedió.

Eso es una anécdota que puede suceder en cualquier parte. Lo único que demuestra es que no solo en el sexo masculino hay idiotas, personas deshumanizadas, inseguras de sí mismas que con la fuerza intentan compensar sus deficiencias. Tanto feminicidio es insoportable, pero acciones como la anterior son peligrosas para las buenas intenciones.

Por mi parte, yo he tenido el ejemplo de grandes mujeres que la primera lección que me han dado es que el hombre y la mujer deben de ser un gran complemento, sobre todo si se han decidido a formar una familia. Ni la mujer sobre el hombre ni viceversa. Ninguno imponiéndose al otro; por el contrario, con la intención de apoyar enteramente la libertad y los derechos del otro. Hombre y mujer posesiva son inmaduros.

La primera de ellas es mi madre. Mi padre no pudo haber hecho lo que hizo sin el apoyo irrestricto de mi madre. Y viceversa. Mi padre no pudo haber realizado su labor social y cultural en la ciudad si mi madre no le hubiera cedido su tiempo que le pudo haber exigido para ella y la familia. Mi padre no pudo haber resuelto los problemas que tuvo que resolver sin la comprensión de mi madre. Anécdotas hay muchas. Un día, al principio del matrimonio, mi padre había perdido su empleo y estaba en época de transición, necesitaba aclarar su mente. Quería ir al cine para relajarse y mi madre tenía el gasto diario. Le dijo que lo tomara, se distrajera, sabiendo que eso le ayudaba, al cabo ella podía pedir fiado en la tienda donde le tenían entera confianza. Así pudo resolver su problema. Por otro lado, mi madre poseía hasta tercer año de primaria. Para estar a la altura de lo que pensaba estaba mi padre, leía lo que él le recomendaba. Nunca se sintió disminuida ante los compromisos sociales. Tuvo una joyería, Rodhesia. Después mi padre le pidió su apoyo en la tienda y se hizo cargo del área de compras. Se sabía mover en México como el agua. El poema de la mujer fuerte que le dedicó mi padre le va de maravilla. (Fueron muchísimas veces las que demostró su fortaleza) Una vez se calló al ir a misa. Mi papá, aunque creyente, no era mucho de ir a misa. Al saber lo del accidente, desde ese día siempre la acompañó a la iglesia. Así es el verdadero matrimonio, unas veces para allá y otras para acá.

La misma escuela la tuvieron mis hermanas con sus esposos. La han sabido llevar en muy buena relación y eso las ha hecho triunfar en la vida. Una con la agencia de viajes que llegó a ser de las mejores de Torreón. Se tropezaron, pero han sabido levantarse. Se les ve siempre muy unidos. Mi otra hermana, después de haber hecho toda una carrera en un colegio, cuando prescindieron de ella, supo levantar uno propio que ya ha tenido reconocimientos estatales por su nivel educativo. Eso lo hizo con el apoyo en todos los sentidos de mi cuñado que lo ha dado todo para esa escuela; hasta los corajes que ha tenido que hacer con obras públicas para poder construir un segundo edificio necesario para su crecimiento. Por su parte, mi hermana supo apoyarlo cuando fue a la ciudad de México a trabajar a una dependencia de gobierno en el ramo de agricultura. Vivieron cuatro o cinco años una en Saltillo y el otro en México, a base de la plena confianza del uno en el otro y de la comprensión. Los dos respetaron el desarrollo profesional de su pareja.

Hombre y mujer son una unidad. El que no comprenda esto es que está erróneo. Cuando una de las dos partes pretende sacrificar al otro para convertirse en dictador es cuando el matrimonio fracasa. Cuando uno de los dos únicamente se ve a sí mismo es cuando se le hace un daño fatal a la familia. Aún en las uniones de personas de un mismo género, esto es fundamental. Hasta en la amistad.

Esto es en lo que verdaderamente creo.