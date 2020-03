Etiquetan viviendas como parte del Censo de Población en Torreón

Los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) han colocado en las viviendas etiquetas donde marcan una letra, como parte del control que se lleva dentro del Censo de Población y Vivienda.

Si su vivienda tiene una C, esto significa que ya ha sido censada; la P es pendiente por censar; en el caso de la D, se trata de una vivienda deshabitada; NV significa no vivienda, es decir, que se trata de un comercio, bodega, entre otros; VC es vivienda colectiva, cuando es una casa hogar, un convento, etc.

Por primera vez, se realiza el censo por medios digitales y los datos encriptados de las personas se enviarán directamente a las bases de datos, haciendo el procedimiento más eficiente. Antes los censos se hacían en papel, en el Censo 2020 la producción de cuestionarios en papel es mínima, solo para casos muy específicos.

La publicación de resultados será a solo siete meses y medio de concluir el levantamiento, el menor tiempo en la historia de los censos en México.

Además de resultados a nivel nacional, estatal, municipal y por localidad, el Censo 2020 ofrecerá resultados a nivel manzana urbana, que permitirá más precisión, por ejemplo, para saber el número de afectados por fenómenos naturales o, si hay niños, la distancia hacia las escuelas.

El censo arrancó el 2 de marzo con los recorridos casa por casa, que terminan el 27 del presente mes. Del 28 de marzo al 10 de abril, se realizará la verificación de cobertura, en la que se corroborarán las viviendas sin información. Del 27 de abril al 8 de mayo, se levantará la encuesta de posnumeración, en la cual se visitarán algunas viviendas para verificar su información y garantizar la calidad de los resultados.

