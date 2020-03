Jugadores de NFL aprueban contrato

- Por un margen apretado y con la abstención de unos 500 agremiados, el sindicato de jugadores de la NFL aprobó un nuevo contrato colectivo con la liga, incluyendo una temporada regular de 17 partidos, un aumento salarial, nóminas más amplias y mejores pensiones para miembros actuales y retirados.

El pacto, que vence en la temporada de 2030, había sido aceptado por los propietarios de los 32 equipos el mes pasado. Los agremiados de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA, por sus siglas en inglés) sometieron a votación el documento de 439 páginas la semana pasada luego que los integrantes del comité ejecutivo de la NFLPA votaron 6-5 en contra de los términos propuestos, y los representantes de los jugadores votaron 17-14 a favor, con una abstención.

Hubo una oposición clara de parte de los jugadores a este acuerdo de contrato colectivo. Muchas de las estrellas de la liga, entre ellos Aaron Rodgers, Russell Wilson, J.J. Watt y Todd Gurley se han manifestado en contra. La votación total entre los cerca de 2,500 agremiados que participaron en el proceso, fue de 1,019 a favor y 959 en contra.

La ratificación necesitaba de una mayoría simple, y los resultados fueron anunciados ayer.

"Nos complace que los jugadores hayan ratificado en la votación la propuesta del nuevo contrato colectivo, el cual brindará beneficios trascendentales tanto para jugadores actuales como exjugadores, un aumento de empleos, garantiza el progreso continuo en cuanto a la seguridad de los jugadores y ofrece a nuestros aficionados más y mejor futbol americano", afirmó el comisionado de la NFL, Roger Goodell, en un comunicado.

Sin embargo, la votación cerrada podría generar resentimientos perdurables entre los miembros del sindicato.

"No puedo creer que hayamos aceptado esto", manifestó Eric Ebron, ala cerrada de los Colts, mediante Twitter. "Solo podemos jugar este deporte durante cierto tiempo y, ¿ustedes no quisieron todo lo que podíamos obtener? Espero que en 2030 lo hagan mejor".

Marlon Humphrey, esquinero de los Cuervos, mostró su descontento por el abstencionismo.

"Alrededor de 500 jugadores no votaron siquiera por el contrato colectivo...", lamentó en Twitter. "Hay cosas buenas y malas en este acuerdo. Puedo ver por qué alguien votaría sí o no. Pero me parece asombroso que a los chicos no les interese siquiera".

La temporada 2020 de la NFL inicia oficialmente este miércoles con la agencia libre y canjes _si bien podría sufrir un retraso debido a las restricciones de vuelos de la liga como una medida de precaución ante el brote del nuevo coronavirus.

El calendario de 17 partidos podría darse a partir de la temporada de 2021. La mecánica para una campaña de número impar de encuentros _ya sea en sedes neutrales o equipos con nueve duelos en casa_ será resuelta desde ahora.

El director ejecutivo de la NFLPA, DeMaurice Smith, explicó los pormenores de la negociación del nuevo acuerdo en un largo tuit tras la conclusión de la votación el sábado por la noche.

"La propuesta actual contiene incrementos en casi todas las categorías de salarios, horas, condiciones laborales y beneficios para exjugadores y jugadores actuales", detalló. "Como toda negociación disputada... la propuesta también refleja negociaciones con la contraparte que deben ser cuidadosamente sopesadas y evaluadas en la totalidad del acuerdo. Por favor confíen en que yo escucho _con toda claridad_ a quienes de ustedes que han expresado fervientemente sus perspectivas de que estas ganancias no son suficientes al momento de ponerlas en la balanza, por ejemplos, ante la incorporación de otro partido. Tales posturas reflejan la manera en que algunos integrantes han elegido considerar qué aspectos del pacto son importantes para ellos.

"Sin embargo, el hecho es que existen literalmente cientos de asuntos en todo acuerdo de contrato colectivo que afectan a miles de circunstancias e impactan a miles de jugadores actuales y exjugadores que debemos considerar cuidadosamente".

Los beneficios obtenidos para los jugadores en el nuevo acuerdo por compartir "una mayor porción de un pastel más grande", de acuerdo con el presidente de la NFLPA, Eric Winston, determinaron la votación.

Entre tales ganancias están:

-Un incremento del porcentaje de ingresos que la liga destina a los jugadores; la cifra actual es del 47% y el nuevo porcentaje dependerá de la extensión de la temporada.

-Una reducción de la pretemporada, inicialmente de cuatro juegos a tres. Más tiempo libre durante los campamentos de pretemporada.

-Una mejora en las pensiones, con la incorporación de grupos de exjugadores que no fueron incluidos en convenios anteriores.

-Dos lugares más en los planteles por equipo, de 53 a 55; eso representa 64 empleos adicionales.

-Equipos de práctica más grandes y con menos limitaciones de ajustes para esos jugadores.

-Una reducción en el periodo de análisis para el uso de marihuana entre jugadores, sanciones menos duras por el consumo de la misma y una reducción en las multas por acciones dentro de la cancha.