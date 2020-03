Judi Dench adminte que no ha visto Cats

a actriz británica Judi Dench, expresó que pese a que participó en la película musical Cats, como el gato "Old Deuteronomy", no ha visto la cinta, ya que físicamente no puede, pues padece degeneración macular, un problema que le genera daños en la retina.

De acuerdo con el portal Entertainment Weekly, la actriz sostuvo en una entrevista para el programa Front Row, de la BBC Radio 4, que un problema de visión, que atraviesa desde hace un tiempo, le dificulta leer libros o ver películas. Respecto a la nominación que le otorgaron como Peor Actriz de Reparto en los Premios Razzie, entregados a lo menos agraciado del séptimo de arte, Dench expresó: "Oh, ¿lo estoy? Eso será bueno. Hasta donde yo sé, eso es lo primero". La actriz compartió al programa de radio que, durante su interpretación de "Old Deuteronomy", pensó que daba vida a una especie de gato sarnoso, que no tenía mucho pelaje, idea que cambió una vez que vio una fotografía de su personaje con la tecnología de pelaje digital, que empleó el equipo comandado por el director británico Tom Hopper. Judi reconoció que no leyó los comentarios y críticas que realizaron los expertos sobre su actuación en la película, basada en el musical de Andrew Lloyd Webber y que se encuentra nominada a varios Razzie.