Donald Glover lanza nuevo álbum

El actor y cantante estadunidense Donald Glover lanzó un álbum sorpresa llamado Donald Glover Presents, en donde colabora con Ariana Grande, SZA y 21 Savage.

Por medio del sitio web del álbum, se dio a conocer el streaming del álbum del álter ego de Glover, Childish Gambino, con una ilustración de una multitud. Esta es la continuación de Awaken, My Love!, publicado en 2016 y nominado como Álbum del Año en los Grammy 2017. A este galardón se le suma el del 2018 por la canción This is America".

Tras su presentación en Coachella el año pasado, en donde interpretó los temas Algorythm, Warlords y Feels Like Summer, el cantante regresa con material nuevo, después de que anunciara que dejaría su álter ego atrás, para dar pie a su carrera como actor.

En los últimos años, Glover se ha destacado por su participación en las series Atlanta y Community, su papel como "Lando Calrissian" en Solo: A Star Wars Story, darle voz a "Simba" en el live action de El rey león", ser parte del cortometraje -protagonizado por Rihanna- Guava Island, además de ser invitado al programa Saturday Night Live.