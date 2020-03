Caso sospechoso de COVID-19 detectado en hospital privado

DESCARTAN

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE) descartó el único caso que hasta ayer se mantenía como sospechoso en Torreón.

Envían muestra

César del Bosque, titular de la Jurisdicción Sanitaria 6, informó que fue el pasado sábado cuando se tomaron tres muestras de casos sospechosos detectados en esta ciudad.

Uno de ellos se detectó en el Hospital General, otro se reportó a través del sistema estatal de emergencias 911, el cual se habilitó para la recepción de este tipo de casos, y uno más de un hospital privado ubicado al oriente de la ciudad.

Las tres muestras fueron analizadas en el laboratorio estatal en Saltillo, pero solo la que se tomó en el hospital privado se envió al INDRE para un nuevo análisis.

Y fue hasta ayer, alrededor de las 16:00 horas, que el instituto informó que el caso fue descartado como Covid-19 en Torreón.

Del Bosque negó que existan más casos sospechosos en la ciudad.

Hasta el momento, solo un caso ha sido confirmado en Torreón, que fue el de la joven de 20 años de edad que viajó Milán, Italia junto con dos jóvenes más.

Tras la confirmación, su familia y las personas con las que tuvo contacto, fueron aisladas por 14 días y ya fueron dadas de alta.

Solo una de sus acompañantes originaria de Tapachula, Chiapas, dio positivo al coronavirus.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria explicó que solo aquellas personas que cubran una serie de requisitos, como síntomas como tos seca, temperatura superior a los 38 grados, haber viajado a lugares con casos positivos o tenido contacto con una persona con el padecimiento, serán sujetas a una toma de muestra.

Pide mantener las medidas higiénicas como eol lavado de manos con agua y jabón, así como el uso de gel antibacterial.

3

MUESTRAS Se tomaron el pasado sábado y solo una se envió al INDRE, donde ayer se descartó.

NúMERO Fotos: La i

Tel.- 7166012

Llamado

Los pacientes asintomáticos no requieren una mascarilla médica, ya que no hay evidencia disponible sobre su utilidad para proteger a las personas no enfermas.