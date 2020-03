Hotel Wynn de Las Vegas cierra debido a coronavirus

Mediante sus redes sociales, informaron que los hoteles Wynn y Encore, ambos en Las Vegas, permanecerán cerrados por dos semanas para posteriormente evaluar la situación.

In order to keep our employees and guests safe, we have decided to close Wynn Las Vegas and Encore on Tuesday, March 17, at 6 pm. We anticipate that we will be closed for two weeks, after which we will evaluate the situation. Visit https://t.co/ZVdFo0wUMc for regular updates.