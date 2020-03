Revive el triunfo como local de Santos Laguna ante Necaxa

Los Guerreros de Santos Laguna enfrentan a los Rayos de Necaxa en partido correspondiente a la jornada diez del Clausura 2020 dentro de la Liga MX.

El equipo lagunero buscará llevarse los tres puntos e ingresar a zona de Liguilla, venciendo a los los de Aguascalientes, en un partido que se disputará en el Estadio Corona sin aficionados.

Necaxa quieren vencer a los albiverdes para escalar posiciones y tener oportunidades de clasificar a la “Fiesta Grande”.

AL MOMENTO

¡QUÉ GOL DE BRIAN LOZANO! #GuerrerosxFOX 'Huevo' Lozano se lució con este disparo al ángulo para poner a Santos 2-1 pic.twitter.com/T4FVQYPOFP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 16, 2020

¡TERRIBLE AUTOGOL! #GuerrerosxFOX ¿Qué pasó con Félix Torres?



Gol en propia puerta y el partido se empata 1-1 pic.twitter.com/EXPjsDm6ek — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 16, 2020

AHORA SÍ...¡GOOOL DE SANTOS! #GuerrerosxFOX Y Hugo Rodríguez llegó al rebote del tiro libre de Brian Lozano para abrir el marcador en el TSM pic.twitter.com/Bo7YiA9Pci — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 16, 2020

¡Y SANTOS YA SE ESTABA EMOCIONANDO!



Cuatro minutos de juego y #GuerrerosxFOX ya había anotado el primero, pero el árbitro señaló posición adelantada pic.twitter.com/qJk6KoHaLK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 16, 2020

Los laguneros han logrado contener los ataque de los Rayos, manteniendo aún, el marcador a su favor.Santos Laguna se comienza a replegar en sector defensivo, evitando el libre transitar de la pelota por parte de los visitantes.Necaxa trata de responder al gol de Santos Laguna e intenta empatar el partido.Brian Lozano aumenta el marcador con un duro zapatazo para vencer a Hugo González, luego de una extraordinaria habilitación de Diego Valdés.El partido sigue de ida y vuelta, rompiéndose el medio sector de ambos equipos que buscan el gol que les de el triunfo.Jonathan Orozco salva la portería de Santos, deteniendo un disparo que tenía etiqueta de gol.El dominio en el esférico lo han mantenido los Guerreros, pero aún no se ha reflejado ese dominio con alguna anotación.Santos Laguna inicia tirado al frente en los primeros minutos, buscando el gol que le de la ventaja en el marcador.El árbitro central del partido entre Santos y Necaxa agrega solo un minuto al primer tiempo.Santos tendrá una buena posibilidad desde el tiro libre, luego de una falta cometida a Gerardo Arteaga.La tenencia de la pelota sigue estando alternada entre ambos conjuntos, sin mostrase superiores dentro del terreno de juego.Los dos conjuntos han tenido la oportunidad de aumentar el marcador, pero no han sido precisos a la hora de definir.El control del balón es alterno, los equipos no han podido mostrarse constantes en los pases entre compañeros.Se vive un intenso duelo, con oportunidades de gol por ambos conjuntos.Necaxa empata con un autogol de Félix Torres, quien no pudo atacar de buena manera la pelota empujándola al fondo de la portería de Jonathan Orozco.Hugo González salva la portería de los Rayos, ya que Fernando Gorriarán disparó con destino al marco, atajando el potente disparo.Los Guerreros abren el marcador gracias a la concentración de Hugo Rodríguez, quien aprovechó un mal rechace del portero de Necaxa a un largo disparo de Brian Lozano, dejando el balón a deriva del defensor central albiverde,El partido ha sido controlado por Santos, teniendo en su mayoría la posesión del esférico en los primero minutos del cotejo.Los Guerreros inician anotando pero es anulada la anotación por un fuera de lugar.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Por la escuadra local, Guillermo Almada manda a Jonathan Orozco, Josecarlos Van Rankin, Félix Torres, Hugo Rodríguez, Gerardo Arteaga, Fernando Gorriarán, Ulíses Rivas, Carlos Orrantia, Brian Lozano, Eduardo Aguirre y Julio Furch.

Mientras que Alfonso Sosa, envía a Hugo González, José Doldán, Raúl Sandoval, Rodrigo Noya, Julio González, Yerko Leiva, Ricardo Chávez, Claudio Baeza, José Cobián, Juan Delgado y Mauro Quiroga.