VOZ DEL DIHABLO

A un día de llevarse a cabo la edición 2020 del Hell and Heaven, el festival anunció que se tuvo que cambiar el cartel (y por consecuencia los horarios) debido a la contingencia sanitaria; el virus sobre el metal.

La cancelación de bandas que provienen de Europa fue el principal problema, sin embargo, desde hace semanas, varios grupos mexicanos y extranjeros de menor renombre fueron anunciando su salida del evento. ¿La causa? La falta de pago o compromiso por parte de la empresa organizadora. Tal vez pocos hubieran extrañado la presencia de esas bandas, si tomamos en cuenta el tamaño del resto de los grupos participantes, pero el primer y gran trago amargo fue la negativa de King Diamond.

Los suecos argumentaron problemas de salud de su 'frontman', adelantándose un día al comunicado oficial del HH. Le siguieron bandas como Paradise Lost (otra visita frustrada a México), Bloodbath, Katatonia, Sum 41 (que bueno que no vienen) y Megadeth (que duró menos en los planes que lo que dura el sueldo durante el Buen Fin).

La eterna lucha del festival y su marca se vio doblegada, ahora por un virus, que viene desde oriente, a mermar las actividades diarias de los seres humanos en casi todo el mundo; a estos tipos, cuando no les llueve, les llovizna. Y a fin de cuentas el resultado es más o menos el mismo.

Para cuando este texto vea la luz, las cancelaciones pudieron haber continuado o seguir ocurriendo; los vuelos internacionales no están recomendados y no sé hasta qué punto, prohibidos. La pandemia avanza más en forma de alerta que como una plaga mortal, pero ya se ha extendido más de lo que, en lo personal, pude imaginarme cuando se empezó a escuchar de ella.

¿Y no hubiera sido mejor cancelar o posponerlo?, se preguntarán muchos. ¿Y las personas que ya tenían reservaciones de vuelos y hospedajes? Volvemos a la lucha eterna búsqueda de Live Talent: legitimarse, parecer una empresa seria.

El Hell and Heaven #Sigue y #MásFuertesQueNunca son algunas las frases de batalla que han utilizado durante su atormentada historia para tratar de mostrarse inmunes ante su propia realidad, misma que constantemente los rebasa. No son serios. No son profesionales. No cumplen lo que dicen. Y siempre quedan mal, en algo, lo que sea.

Ahora les tocó lidiar con un mal que igual le ha cambiado la vida a deportistas, estudiantes, empleados, pero ¡caray!, lo del cambio de sede a un mes de su realización no tuvo nada que ver con el coronavirus, ¿o sí? Ni la falta de respeto que muestran a bandas del cartel que no aparecen entre los 'headliners' o las posiciones de privilegio.

¿Es el coronavirus la excusa perfecta del Hell and Heaven o en realidad una gripa le pegó al festival?

Como sea, ojalá que esto no pase a mayores. Que quienes asistan puedan presenciar algunos shows de grupos internacionales. Que el resto de los festivales del año puedan llevarse a cabo sin riesgo de contagio o pandemia. Ojalá que la vida vuelva a su estado normal, que por lo pronto para el festival de este fin de semana en Toluca, parece que así será.

Y que quienes fueron, ojalá la pasen bien y puedan decir que Manowar sí se presentó. Con eso, podría decirse que el festival "valió la pena".

