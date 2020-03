Controversias, con ligera baja en Coahuila

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atendió 464 controversias presentadas en Coahuila durante enero de 2020; Torreón es el municipio que registró el mayor número.

La causa más reclamada fue la solicitud de cancelación de producto o servicio no atendido y/o no aplicado.

La Condusef informó sobre las controversias iniciadas en el estado de Coahuila durante el mes de enero de 2020 en comparación con el mismo mes de 2019.

Llevó a cabo 464 controversias en defensa de las personas usuarias de productos y servicios financieros de la entidad, lo que significó una disminución de 13.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2019. De estas controversias, el 79.7 por ciento se atendieron vía gestión electrónica, proceso amigable que tiene establecida la comisión con las entidades financieras.

Del total de las controversias iniciadas en Coahuila durante 2020, el 35.6 por ciento fueron presentadas por las personas adultas mayores, lo que significó un aumento de 5.7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019 (29.9 por ciento ).

En un solo municipio del estado, Torreón (de un total de 15 que presentaron al menos una controversia), se concentró el 63.4 por ciento de las controversias.

En este municipio, las personas adultas mayores presentaron 127 controversias en 2020, lo que significó el 77 por ciento del total de controversias presentadas por este estrato de la población, mientras que en el mismo periodo de 2018 representaron el 59.7 por ciento.

Las principales causas fueron por solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada con 47, consumos no reconocidos con 32, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario con 32 asuntos y cargos no reconocidos en la cuenta con 27 asuntos, que en conjunto representaron el 29.7 por ciento del total.

