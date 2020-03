Trump da negativo en COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio negativo en una prueba para determinar si estaba infectado con el nuevo coronavirus después de haber estado en contacto con una delegación del Gobierno brasileño, en la que varias personas contrajeron la enfermedad.

"Divulgo la siguiente información con permiso del presidente Trump. La pasada noche después de una detallada conversación con el presidente sobre las pruebas para el COVID-19, él decidió proceder. Esta noche he recibido confirmación de que el test ha dado negativo", indicó el médico presidencial, Sean Conley, en una notificación, difundida por la Casa Blanca.

"Una semana después de haber cenado con la delegación brasileña en Mar-a-Lago, el presidente sigue libre de síntomas", añadió el doctor.

Este mismo sábado, en una rueda de prensa, Trump adelantó que se hizo la prueba del coronavirus.

Dentro de Estados Unidos, se había desatado una gran polémica sobre si el mandatario debía someterse a los tests después de que el jueves se conociera la noticia de que el jefe de prensa del Gobierno brasileño, Fabio Wajngarten, dio positivo.

Ese funcionario formaba parte de la delegación brasileña que el pasado fin de semana acompañó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su reunión con Trump en su club privado de Mar-a-Lago (Florida).

Al menos otras dos personas que formaban parte del equipo brasileño han dado positivo: el embajador de Brasil en Washington, Nestor Forster, y uno de los senadores de ese país, Nelsinho Trad.

La noticia del contagio había llevado a los senadores de EUA Rick Scott y Lindsey Graham, además del alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, a someterse a una cuarentena voluntaria.

La notificación del médico personal de Trump, difundida por la Casa Blanca, llevaba el título de "POTUS (sigla de Presidente de EUA, en inglés) COVID-19 test" y está estampada con el sello dorado del médico de la Casa Blanca, una figura de larga tradición en la política estadounidense.

El hecho de que Trump se haya sometido a los tests y haya hecho públicos sus resultados supone un cambio brusco de postura, puesto que hasta ahora tanto él como la Casa Blanca habían restado importancia al contacto que mantuvo con los afectados por coronavirus en su club de Mar-a-Lago.

Por otro lado, ante la propagación del COVID-19, la Casa Blanca anunció este sábado que tomará la temperatura a todos aquellos que estén cerca de Trump y del vicepresidente de EUA, Mike Pence.

Por ello, este sábado se tomó la temperatura a todos los periodistas que acudieron a cubrir la rueda de prensa de Trump en la Casa Blanca.

Según datos de autoridades locales, estatales y los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), EUA ha registrado 50 muertes y más de 2,400 casos de contagio; mientras que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel global hay 142,649 casos confirmados y 5,393 fallecidos.

Trump, prohibirá a partir del lunes la entrada de extranjeros provenientes del Reino Unido e Irlanda, por lo que ya son 28 los países europeos sujetos a restricciones estadounidenses por temores a la propagación del coronavirus.

En una rueda de prensa, Trump confirmó que decidió restringir los viajes al Reino Unido e Irlanda, las dos únicas naciones que se habían librado de la prohibición para toda Europa que la Administración ya había decretado y que entró en vigor esta pasada medianoche hora local.

"Estamos evaluando esto seriamente, sí, de hecho, lo hemos evaluado y va a ser anunciado", afirmó Trump en respuesta a preguntas de los periodistas.

Apenas unos minutos después, en la misma comparecencia, el vicepresidente de EUA, Mike Pence, ofreció detalles sobre las nuevas restricciones.

"El presidente -dijo- ha tomado la decisión de suspender todos los viajes a Reino Unido e Irlanda a partir de la medianoche del lunes, hora de la costa este de EUA"

Pence explicó que Trump tomó esa decisión tras recibir una "recomendación unánime" de expertos médicos.

En Reino Unido, las muertes por el coronavirus se han duplicado en las últimas 24 horas hasta llegar a 21, mientras que 1,440 personas se encuentran infectadas, según cifras oficiales de este sábado. Además, en Irlanda, hay 90 infectados, de acuerdo a los datos del viernes del Ejecutivo irlandés.

Trump también evalúa suspender algunos vuelos domésticos, pero no ofreció más detalles. Además, urgió a los estadounidenses a que no viajen dentro del país. "Si no tienes que desplazarte, no lo hagas", aconsejó el presidente.

En EUA, hasta ahora, se ha registrado 2,226 casos de contagio por COVID-19, según las últimas cifras que ofreció en la misma rueda de prensa el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci.

"Todavía -avisó Fauci- no hemos llegado al punto máximo, vamos a ver más sufrimiento y muerte, sobre todo, entre los grupos más vulnerables de nuestra sociedad".

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) interceptó y decomisó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles un paquete con pruebas falsas para detectar coronavirus.

"Agentes de CBP descubrieron 6 bolsas que contenían frascos, cuando realizaban una revisión de un paquete declarado como 'Frascos de Agua Purificada'", dijo la agencia en un comunicado.

"Una revisión completa al cargamento, llevó al descubrimiento de frascos llenos con un líquido blanco y etiquetados como 'Corona Virus 2019nconv (COVID-19)' y 'Virus1 Test Kit'".

Tras el descubrimiento, los agentes entregaron el paquete a las autoridades correspondientes para su análisis.

CBP alertó a la población sobre los posibles engaños respecto al brote de coronavirus, asegurando que sólo las autoridades sanitarias podían realizar pruebas por COVID-19. "El diagnóstico del COVID-19 se está realizando en laboratorios certificados a lo largo de Estados Unidos", precisó.

"El público debe estar alerta de pruebas caseras falsas que están a la venta por internet o por vendedores informales".