Winona Ryder defiende a Johnny Depp

La expareja de Johnny Depp, Winona Ryder, defendió al actor ante el juez al asegurar que las acusaciones de Amber Heard son, simplemente, "imposibles de creer".

Según reportó el medio estadounidense The Blast, la actriz de Stranger Things declaró qué: "No quiero llamar a nadie mentiroso, pero por mi experiencia con Johnny me es imposible creer que estas terribles acusaciones son ciertas.

Lo encuentro extremadamente desconcertante conociéndolo como lo conozco", ha asegurado quien fue su pareja durante cuatro años en 1990.

"Tengo constancia de las alegaciones de violencia que se han hecho públicas a lo largo de los últimos años por parte de la exesposa de Johnny Depp.

Obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero, por mi experiencia, que fue tan completamente diferente, me quedé absolutamente sorprendida, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones en su contra.

La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba. No puedo entender esas acusaciones", dijo Ryder en su declaración judicial.

Johnny Depp y Amber Heard se divorciaron en medio de un gran escándalo en 2016, poco más de un año después de casarse.

La actriz, de 33 años, dijo entonces que había sufrido "años" de violencia "física y psicológica", algo que Depp siempre ha negado.

El pasado octubre, los abogados de Amber Heard pidieron al juez que les dejara ver los expedientes médicos de Depp para demostrar sus antecedentes con las drogas y el alcohol algo que, según ellos, demostraban que el actor habría abusado de otras parejas.

Dichas acusaciones no agradaron a Winona Ryder y decidió mostrar su apoyo al que en más de una ocasión ha catalogado como "uno de los hombres más importantes" de su vida.

En la corte, la actriz resumió su historia de amor con Johnny. "Conocí a Johnny muy bien hace años. Estuvimos juntos como pareja durante cuatro años y lo consideraba mi mejor amigo y tan cercano a mí como mi familia.

Cuento nuestra relación como una de las relaciones más significativas de mi vida. Entiendo que es muy importante que hable desde mi propia experiencia .

Nunca, nunca fue violento conmigo. Nunca, nunca fue abusivo conmigo en absoluto. Que yo haya visto, nunca ha sido violento o abusivo con nadie.

Solo lo conozco, sincera y honestamente, como un muy buen hombre, un tipo increíblemente cariñoso y extremadamente afectuoso que fue muy protector conmigo y con la gente que quiere. Me sentí muy, muy segura con él", insistió la actriz en la corte.