Con mucho trabajo en puerta

Sylvia Pasquel forma parte de una de las dinastías más importantes del espectáculos mexicano. Su carrera abarca televisión, teatro y cine. Actualmente la actriz se encuentra con varios proyectos en puerta, el estreno de la cinta El diablo entre las piernas y la obra Rosa de dos aromas.

La actriz atendió la llamada de El Siglo, mientras se encontraba en Guadalajara, donde estrenó su puesta en escena, para platicar sobre sus más recientes trabajos.

Sylvia dijo estar feliz porque el próximo viernes 20 de marzo llega a las salas de cine la película El diablo entre sus piernas, dirigida por Arturo Ripstein.

"Es una película fuerte, con un tema diferente, que ha recibido muy buenas críticas, y es la primera vez que el cine de Ripstein se va a exhibir en salas comerciales y no sólo en salas de arte o festivales, y para mí es un orgullo porque así más gente puede ir a verla".

En ella da vida a "Beatriz", una mujer sencilla con una vida interna muy profunda que a lo largo de la historia mostrará al espectador cómo se vive el amor después de los 60 años.

"Yo digo que es romántica, ella le confiesa a su marido algunas aventuras que tuvo en su juventud, y él empieza a crear su propia película y este hombre la empieza a celar y dentro de esos celos empiezan los insultos, las vejaciones, y 'Beatriz' poco a poco se va convenciendo de que ésa es la manera de que él le demuestra su amor, hasta que algo la hace despertar y es ahí cuando cambia la dinámica en su relación".

Pasquel dijo que para ella fue un gran orgullo trabajar con Ripstein y compartir escena con grandes actores como Alejandro Suárez, Patricia Reyes Spíndola, Daniel Giménez Cacho, "pues realizar este tipo de proyectos es como un garbanzo de a libra, son cosas que se dan rara vez, ya que actualmente el cine que se realiza en México es más palomero, pura comedia romántica o hecho por puros jóvenes", relató.

Mucho se mencionó sobre el desnudo que hacía en esta cinta, al cuestionarla al respecto, la hermana de Alejandra Guzmán dijo: "Uno cuando habla de un desnudo, cree que lo enseña todo, hasta la credencial del INE, y no mi 'gran desnudo' en esta película es cuando ella abre la cortina de la regadera para agarrar una bata, entonces se habla más del desnudo de lo que realmente es".

Aunque actualmente se encuentra muy activa, pues su trabajo se puede ver en la repetición de Qué pobres tan ricos, por Las Estrellas, está en obra de teatro y estrenará película, la actriz comentó que no tiene contemplado algún proyecto con las televisoras nacionales.

"No sé qué pasa con la empresa, Azteca no hace nada, sólo hace realities, que salen baratos. Y Televisa me ocupa cada tres cuatro años, tengo telenovelas muy exitosas, Qué pobres tan ricos, Antes muerta que Lichita, El manantial, Juan querendón, Amarte es mi pecado, y sin embargo me ponen en la banca, pareciera que hacer bien tu trabajo no cuenta, y en lugar de darte proyectos importantes parece que te castigan por hacer las cosas bien.

Antes Televisa tenía muchos actores como yo trabajando en sus producciones, ahora ya no nos usa, usa a toda su bola de chamacada, y qué le ha pasado, ¿ha tenido éxito, le ha funcionado?, yo creo que la persona que se encargue de sus programaciones debería de ver qué es lo que pega porque llevan muchos fracasos, en cambio la novela de Adrián Uribe, donde participa Azela Robinson, gente de trayectoria, y ¿cómo les está yendo?, extraordinariamente bien, y les siguen demostrando que su táctica no les está funcionando, que lo que tienen que hacer es rescatar a todos los actores que nos han dejado ahí y que al final del día somos los que les damos el rating".

Sobre hacer algo para plataformas dijo que ya ha realizado muchos casting y no le han hablado, considera que también en esos nuevos espacios siempre se elige a la misma gente para los proyectos.

Pero eso a ella no le quita el sueño, pues actualmente se encuentra muy activa con la obra Rosa de dos aromas, donde comparte créditos con su hermana Rocío Banquells.

"Estamos muy contentas, acabamos de estrenar y nos fue muy bien, hemos recibido muy buenos comentarios, la gente estuvo muy contenta".

La actriz de novelas como El manantial refirió que trabajar con Banquells lo disfruta mucho, pues es un proyecto en el que por primera vez pueden convivir profesionalmente.

"La verdad es la única oportunidad que tenemos mi hermana y yo de trabajar juntas, además es un proyecto muy bien dirigido, está bien equilibrada para dos actrices y para que las dos puedan lucir, por eso me gustó tanto esta obra para nosotros".

Para concluir la entrevista, Sylvia Pasquel aseguró que toda su familia se encuentra muy bien, "todos están muy bien, mi mamá muy bien muchas gracias a Dios".

¿De qué trata?