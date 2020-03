River se niega a jugar y podría ser sancionado Aguirre opina sobre

La Superliga argentina sancionará a River Plate por negar el acceso a su estadio, donde se celebraría el duelo ante Atlético Tucumán como parte de la fase de grupos del torneo de Copa.

Anteriormente, los "millonarios" habían emitido su postura de no presentarse a jugar debido al COVID-19, decisión que incluso algunos jugadores rivales respaldaban, sin embargo, la liga instó a los de Buenos Aires a jugar o habría una sanción.

El Monumental no fue abierto, por lo que el árbitro Germán Delfino y la escribana pública Marisa Galarza dejaron constancia de que no pudieron ingresar a la cancha para desempeñar sus funciones del partido.

l técnico mexicano Javier Aguirre, instó a la gente a que tome con seriedad e implemente todas las medidas sanitarias posibles, ya que asegura que en España, la situación parece de "película".

"No es fácil porque dices: 'ay, no va a pasar nada', quieres irte a la calle, entrenar, hacer una vida normal, ir al cine y pues nada, todo cerrado. Se va reproduciendo la cantidad de contaminados y contagiados, y realmente pues solo lo he visto en las películas", comentó.

Por otra parte, toma con optimismo la cuarentena, ya que sus rivales se encuentran en la misma circunstancia, pero espera que no le afecte la situación a su club.