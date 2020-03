Pide que se nombre a un presidente estatal

El proceso interno de Morena para las candidaturas por las diputaciones locales arrancó en los primeros días de marzo con la convocatoria y el registro de los aspirantes. Se inscribieron 125 perfiles para los 18 distritos electorales del estado, es decir, alrededor de ocho por distrito, lo que implica una competencia interna muy fuerte ya que las bases permiten el registro de militantes y gente externa.

Miroslava Sánchez, quien todavía se encuentra registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como delegada estatal de Morena, expresó que es necesario que desde la presidencia nacional se ejecute de inmediato la designación de un presidente estatal del partido, ya que el proceso de elecciones a las diputaciones locales debe tener una cabeza al mando.

"Ha sido bien complicada la situación de Morena. Creo que fue algo como oxígeno para el partido el hecho de que el tribunal avalara los acuerdos del Congreso Nacional del 26 de enero y eso permite que tengamos hoy a un presidente en funciones, que es Alfonso Ramírez Cuéllar", indicó.

Sánchez dijo que en Coahuila, por el momento, se nombraría a un delegado. "Lo que yo entiendo es que se va a nombrar a un delegado, porque no hay presidente, o sea, me fui y ese vacío se quedó. De hecho, todavía en el INE está mi nombre, sigo siendo la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal y eso no puede ser posible".

Resaltó que urge que se dé nombramiento a un presidente estatal del partido, "alguien que se responsabilice de todo el proceso electoral y de todo el cambio de dirigentes, porque terminando el proceso electoral, el 7 de junio, al día siguiente, se tiene que pasar a la fase de las asambleas distritales federales, en donde se elige los delegados que formarán el Comité Ejecutivo Estatal y de ahí al nacional", sostuvo.

Asimismo, indicó que se está a la espera de la definición de quiénes serán los candidatos por parte de Morena, lo que resaltó debe darse lo más pronto posible al estar ya dentro de la fase de precampaña.

Mencionó que el próximo miércoles estarían ya las listas de quiénes quedan, porque el 21 de marzo se realizarán las asambleas distritales para determinar las propuestas de cada uno de los precandidatos y a la vez se eligen a cuatro de los registrados con más altas votaciones, para ser sometidos a una encuesta para ver el posicionamiento de cada quien.

Ese mismo día se seleccionarán a cinco hombres y cinco mujeres por cada distrito, quienes irán a la tómbola para elegir los plurinominales.