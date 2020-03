Famosos critican realización del Vive Latino pese a coronavirus

La realización del festival Vive Latino, pese al llamado de evitar eventos masivos para frenar la propagación del coronavirus, ha generado señalamientos y críticas por parte famosos y usuarios en general.

Mientras que artistas como Enrique Bunbury, She Wants Revenge, All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Usted Señálemelo, Vetusta Morla y Portugal cancelaron su actuación, el festival, organizado por OCESA, señaló que no habría cancelación, sólo se tomarían medidas preventivas para no propiciar la propagación del coronavirus en coordinación con el Gobierno de Ciudad de México.

Esta postura de los organizadores ha dado de qué hablar en redes sociales, el actor Alfonso Herrera posteó en Twitter: "Y es que no sé quiénes son los peores, los organizadores del evento o la gente que está ahí". "Aquí, el sentido de responsabilidad debe ser de ambos lados. Nadie los está obligando a ir. Irresponsables las autoridades, los organizadores y los asistentes", se lee.

Alberto Guerra también criticó que el Vive se haya llevado a cabo: "Idiotas", escribió. Algunos usuarios en redes lo han tomado con humor, pues argumentan que en días pasados, "nadie dijo nada" con las presentaciones de Soda Stereo y Billy Joel.

Aunque las personas que van llegando al Vive Latino afirman que no le tienen miedo al coronavirus, están pasado por un control de sanidad, antes de ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ocesa, empresa organizadora, instaló ocho carpas médicas, filtros con termómetros infrarrojos en los accesos y puso a disposición un equipo de 92 paramédicos, 10 médicos y ocho ambulancias. Mientras que la Secretaría de Salud local, así como la federal, desplegarán brigadas sanitarias y epidemiológicas para monitorear a los asistentes.