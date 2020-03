Kelly Clarkson pospone su residencia en Las Vegas

La cantante estadounidense Kelly Clarkson compartió que el inicio de su residencia en Las Vegas, Nevada, el cual anunció en noviembre de 2019 y que comenzaría el próximo 1 de abril, será pospuesto hasta julio próximo con la intención de mantener la seguridad sanitaria de sus seguidores.

En sus redes sociales, la intérprete de Because of you y Breakaway, explicó: “Hemos optado por posponer la apertura de mi residencia en Las Vegas ‘Invincible’ del 1 de abril hasta julio. Los detalles sobre el reemplazo de entradas están por llegar y no puedo esperar para verlos este verano”.

Invincible, contemplaba 16 conciertos a realizarse entre abril y septiembre en el Teatro Zappos del casino y resort Planet Hollywood, sin embargo, la intérprete tomó la decisión de posponer sus presentaciones ante las medidas recomendadas para prevenir la propagación y el contagio de COVID-19 (coronavirus).

“Por ahora, mantenga a sus seres queridos cerca, seguros y sanos”, compartió Clarkson, quien también explicó que detuvo la producción de su programa The Kelly Clarkson Show, el cual obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Programa de Entrevistas en la pasada entrega de los Premios de la Crítica de Televisión.

“Se cerró temporalmente anoche, por la preocupación y seguridad de todos”, ahondó Clarkson, sumándose a la lista de artistas que cancelan sus presentaciones o proyectos con la finalidad de prevenir la propagación de coronavirus.