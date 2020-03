Mogwai cancela actuación en Festival Vive Latino 2020

La agrupación escocesa Mogwai, la cual tenía agendado tocar en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020 en la Ciudad de México este domingo 15 de marzo, hizo pública la cancelación de su espectáculo, a consecuencia del riesgo que implican los viajes internacionales, en este momento.

En sus redes sociales Mogwai expresó: “Lamentamos anunciar la cancelación de nuestra presentación en Vive Latino en la Ciudad de México el domingo, debido a los riesgos actuales de viajes internacionales asociados con COVID-19”.

La banda tenía programado presentarse durante el segundo día de actividades del Vive Latino en el escenario titulado Telcel, a las 10:55 y hasta las 11:55 de la noche, antecediendo al espectáculo de la agrupación de regional mexicano Los Tucanes de Tijuana.

“Lamentamos decepcionar a cualquiera que estuviera planeando vernos en el festival, pero esperamos regresar a México en el futuro tan pronto como sea prácticamente posible”, profundizaron los intérpretes de Heard About You Last Night y No Medicine for Regret.

“Algunas noticias decepcionantes, aunque inevitables. Lo siento amigos”, sostuvo Stuart Braithwaite, quien conforma la agrupación de post rock al lado de Dominic Aitchison, Martin Bulloch y Barry Burns.