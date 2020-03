Vadhir Derbez estelariza cinta en Hollywood

Vadhir Derbez se mostró emocionado tras concluir el rodaje de The Seventh Day, su película debut como protagonista en Hollywood después de superar duras pruebas y audiciones en las que ser hijo del célebre cómico mexicano Eugenio Derbez no facilitó nada. “La gente de repente piensa que por mi papá me llegan estas oportunidades, pero no ven el trabajo detrás. Llevo dos años y medio haciendo casting en Los Ángeles. Estoy cumpliendo un buen de sueños”, manifestó el actor en una entrevista durante la premier de la película Veinteañera, divorciada y fantástica, en la que también participa. El actor, que llegó de forma reciente de Dallas (Texas), expuso que él mismo realizó algunas de las partes de acción en la cinta, por lo que el público podrá verlo “ensangrentado” y arrastrándose. Además, Derbez (Ciudad de México, 1991) comparte créditos con Guy Pearce, actor de películas como Memento (2000) y L.A. Confidential (1997), a quien catalogó como “un tipazo y un actorazo”.

El filme, en el que habrá efectos de calidad y es definida por el actor como una especie de Día de entrenamiento (Training day) (2001) “con terror y drama”, expone la manera en la que Peter (Pearce), un exorcista de renombre, se une a Daniel (Derbez), un sacerdote novato, para su primer día de entrenamiento. A medida que avanza la historia, se sumergen con mayor profundidad en el infierno y las líneas entre el bien y el mal se desdibujan mientras emergen sus propios demonios. CON LA MÚSICA POR DENTRO Además del cine, la música es la otra pasión del mexicano y, al ser el único miembro de la familia Derbez que canta, el intérprete de Toda la banda prepara más sorpresas para sus seguidores. “Estoy por sacar más canciones, eso no ha parado. Planeo seguir con lo urbano, pero también hay algo de R&B. Quiero producir con nuevos productores y sacar música de calidad, no enfocarme en un género porque hoy en día hay una fusión de géneros para todos lados”, comentó. En lo que respecta a sus intervenciones en cine, al actor no le gusta encasillarse en los papeles de galán, lo que ha quedado comprobado en algunos filmes. “Me atreví a subir de peso en Dulce Familia (2019) y en esta (Veinteañera, divorciada y fantástica) no tenía que ser el galán. Está padre eso”, dijo. Precisamente, en Veinteañera, divorciada y fantástica, que llegó ayer a las salas de cine, el actor y cantante da vida a “Juanpa”, un hombre joven, irresponsable, casado y con afición a los videojuegos. Es justo con este papel con el que Vadhir Derbez presiente que muchos hombres van a poder verse reflejados. “Se apresura a tomar decisiones. Uno cree estar listo y te das de tope contra la pared, pero es parte de aprendizaje. Ahí hay una reflexión”, concluyó.