Sí se realizará el Festival Vive Latino

En medio del ambiente de emergencia tras la declaración del coronavirus como pandemia, el festival de rock más importante de Iberoamérica, el Vive Latino, sigue en pie en Ciudad de México para hoy y mañana, pero ayer, al menos 12 artistas cancelaron su participación.

Enrique Bunbury, She Wants Revenge, All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Usted Señálemelo, Vetusta Morla y Portugal. The Manson son las 12 agrupaciones y cantantes que han decidido no presentarse en el evento, que aún espera a cerca de 70.000 asistentes por día.

En sus redes sociales, el festival adjudicó las cancelaciones a “problemas de traslados y afectaciones en sus países”, al informar que se ajustarán los horarios en su página oficial y en la aplicación.

Ante la pandemia, los organizadores del evento han comentado que tomarán medidas preventivas para no propiciar la propagación del coronavirus en coordinación con el Gobierno de Ciudad de México. Jordi Puig, director del festival, dijo que entre las medidas que se tomarán en cuenta son la toma de temperatura a los asistentes, así como mayor abastecimiento de gel antibacterial y la emisión de constante información al público a través de pantallas.