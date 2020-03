Crece indignación por caso de violación

La indignación de la ciudadanía por la manera en que las autoridades estatales han atendido el caso del conserje que presuntamente violó a un niño de 6 años, alumno de la escuela primaria Venustiano Carranza turno matutino, no cesa, pues no se tiene aún conocimiento de las medidas que se tomarán con respecto a las acciones del personal docente, que inicialmente se puso del lado del agresor sexual, mientras que desestimaron en un inicio el señalamiento del padre de familia, a quien además las autoridades judiciales no proporcionaron copia de la denuncia presentada por violación contra su hijo.

Por lo anterior, la tarde del jueves, la gente enardecida protestó en la carretera federal, quemando llantas, exigiendo justicia, pues denunciaron que no confían en las autoridades, pues desde un inicio el personal de la Fiscalía postergó recibir la denuncia, pues desde la una de la tarde del miércoles pasado acudieron a dicha dependencia y fue hasta las 8:00 de la noche que les aceptaron la denuncia, ya que había maestros intercediendo por el conserje, a quien no creían capaz de haber violado al menor, al final la denuncia sí fue recibida gracias a la intervención de la delegación regional de la Comisión de Derechos Humanos. "Por nosotros si arribó la policía federal, la policía estatal, la policía municipal, la Guardia Ncional y cuestionándonos el motivo de nuestra protesta", dijo José Alfredo Galván, uno de los organizadores de la manifestación. Paradójicamente, dijeron, el día que el señor Jesús Roberto Delgado Ramírez, padre del menor afectado, solicitó una sola patrulla al director de la escuela, Alejandro Rosas, para detener al conserje "Jaime NN" por violar a su hijo, el apoyo policíaco por parte del director le fue negado (en palabras narradas por parte del padre de familia) y fue hasta que una mujer, elemento de tránsito intervino, que fue posible contar con el apoyo policíaco. MAESTRA NO NOTA CAMBIOS, PADRE SÍ La maestra que da clases al menor, María del Rosario Muñoz Salmerón, nunca se dió cuenta de los cambios de comportamiento en el niño, quién cursa el primer grado de primaria y debido al temor que sentía hacia el conserje, ya no quería acudir. El padre del niño sí lo notó y preguntó al menor la razón y el niño llorando le comentó qué le tenía miedo al señor que lava los baños y que éste lo había estrujado del brazo y le exigió que ya no fuera a la escuela, ante eso el padre le preguntó a su hijo que por qué le había dicho eso y el niño narró la forma en que el hombre lo había atacado anteriormente. "Desgraciadamente las autoridades responden ante la protesta pública y no ante las solicitudes de los ciudadanos, por ejemplo, no entendemos por qué no les dieron copia de la denuncia al padre de familia. Yo tengo conocimiento de que siempre se entrega copia de la denuncia, porque entonces, ¿qué certeza tenemos de que el Ministerio Público en verdad se apegue a lo que declaró el papá?. Buscamos que el detenido sea sentenciado conforme al delito de violación", dijo Galván, quien fue uno de los organizadores de la protesta pública en la carretera. Mencionó que el niño ya se encuentra en su casa, pero hasta el momento no tienen conocimiento si ya se le esté brindando al menor apoyo psicológico. EXIGEN JUSTICIA Y CASTIGO La escuela Venustiano Carranza turno matutino se encuentra ubicada en la calle Manuel Acuña número 11 de la Colonia Centro en el municipio de Francisco I. Madero. Este viernes no hubo clases, en su exterior los padres de familia rayaron que exigen justicia y castigo para el violador. Tampoco está clara la situación que enfrentan los maestros, tanto el director como la maestra a cargo del grupo, pese a que los padres de familia exigieron la destitución de ambos, "porque ellos no hicieron nada cuando se enteraron de la situación, así también les solicito que los intendentes hombres de la escuela sean retirados y nos los cambien por intendentes mujeres, por el peligro que nuestros hijos corren", cita la queja formal presentada por el padre del menor, ante el licenciado Manuel Silveyra Hernández, asesor jurídico de la Secretaría de Educación del estado de Coahuila. Paloma Orona, jefa de la oficina regional de Servicios Educativos en Francisco I. Madero, dijo que hasta el momento no tienen conocimiento de que haya otros niños víctimas del conserje, pero instó a los padres de familia a preguntar a sus hijos. También dijo que en este caso ya interviene la Pronnif. Respecto a la postura de varios maestros, quienes manifestaron apoyar al conserje en la Fiscalía, Orona dijo que lo hicieron fuera del horario laboral: "Asistieron para acompañar al compañero (conserje) y por el niño, pero tuvimos una reunión con ellos para orientarlos porque lamentablemente tenemos un protocolo y conocemos poco lo que se debe y no se debe hacer. Los maestros están un poco sorprendidos y en shock por lo sucedido". También dijo que se hizo la invitación a los papás. "Que se acerquen con nosotros o al Ministerio Público a presentar su denuncia, porque nosotros damos por hecho que no hay más casos porque no se han acercado", dijo Orona, quien aseguró que la maestra no puede estar acompañando a los alumnos al baño por la cantidad de menores que son. En cuanto al director, mencionó que a petición de los padres se está realizando la investigación para determinar si fue o no correcta su manera de proceder.