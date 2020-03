Cuestiona IP capacidad para contener brote

La iniciativa privada externó su preocupación por la evidente incapacidad de las instancias de salud públicas para contener y atender la propagación del virus COVID-19 en Durango.

Mauricio Holguín Herrera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), fue claro al señalar que no se visualiza un proyecto o un plan para afrontar el coronavirus a nivel nacional y mucho menos a nivel local.

"Se tiene un sistema para poder aislar a los pacientes, ahorita lo que se está pidiendo es que los pacientes que sientan que tienen riesgo o algunos síntomas no acudan a los hospitales, sino que hablen a un teléfono específico para que las autoridades o los docentes de salud que tengan este primer contacto lo hagan en la casa del paciente y no en nosocomios para no generar un contagio masivo", declaró Holguín Herrera.

Sin embargo, advirtió que si la propagación llegara a alcanzar los niveles de Italia, China o Estados Unidos, donde se concentran contagios desmedidos, no se podría controlar tan fácilmente a nivel local o nacional.

"En términos económicos vemos un riesgo potencial muy importante. México no tiene un antecedente histórico con una repercusión tan grande como es el coronavirus y obviamente estamos enfrentando una situación alarmante, preocupante y de la que no tenemos una experiencia como tal en términos económicos para afrontar una situación como esta", añadió.

Consideró además que México tiene un riesgo de sufrir una baja económica "muy grave" sin precedentes, lo que se está apreciando en el precio del dólar, que ha rondado los 23 pesos.

Cabe recordar que la tarde del pasado jueves la Secretaría de Salud de Durango recibió el resultado del Laboratorio Estatal que confirmó un paciente contagiado con coronavirus en la capital, quien se encuentra en aislamiento al igual que tres integrantes de su familia. De igual forma, se refirió de dos personas consideradas como sospechosas de portación del virus.

A la par, las autoridades educativas no han dictado un plan de prevención a implementar en las escuelas de los diferentes niveles de la entidad, para aplicar a partir del próximo martes.