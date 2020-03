En México no se están tomando suficientes precauciones frente al coronavirus: Gorriarán

Con un entrenamiento a puerta cerrada, los Guerreros del Santos Laguna redondearon ayer su preparación rumbo al partido de la fecha 10 de la Liga MX, en la que les corresponde a los Albiverdes recibir al Necaxa, el próximo domingo a las 18:00 horas, un horario que no es el habitual en el Estadio Corona.

El plantel dirigido por Guillermo Almada realizó una práctica vespertina en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, preparando la táctica a utilizar ante unos Rayos que vienen heridos en el orgullo y con necesidad de puntos, tras caer en su propia casa durante la jornada anterior. Los Guerreros cerrarán hoy su preparación, dejando todo listo para el compromiso del próximo domingo, en el que buscarán llegar a 21 partidos consecutivos sin perder en casa.

Previo al entrenamiento de ayer, el volante de contención, Fernando Gorriarán, expuso sus puntos de vista respecto a lo que está sucediendo con el Coronavirus en México: "en lo personal, siento que no se están tomando las precauciones debidas para la magnitud de la enfermedad que está pasando en el mundo. Más allá de los jugadores, la gente y los periodistas corren riesgo, no es un tema menor y creo que se le debería poner más atención de la que se le está dando", consideró.

9 PARTIDOS ha disputado con Fernando Gorriarán en el Clausura 2020, suma tres tarjetas amarillas.

La Liga MX no suspendió actividades, aunque ya hay rumores de que jornadas posteriores se pudieran jugar a puerta cerrada, lo que no es del agrado de "Nando" Gorriarán, quien además mostró su preocupación por el tema de la salud pública, al que otorga mucho mayor importancia que al futbol: "creo que el futbol a puerta cerrada no es futbol, la verdad no tengo una solución para esto pero se debería hacer algo, viendo las ligas más importantes del mundo y sí estaría bueno que se tomen precauciones para evitar, porque creo que acá no son suficientes. No hay muchos casos y eso es bueno pero creo que hay que prevenir antes de que pase lo peor. Más que nada pega dentro del campo, pero fuera también, vas al supermercado y no sabes si saludar a la gente porque no conoces a la otra persona y no sabes qué pueda pasar. Hay que tomar medidas y se debería hablar desde arriba en el país para que se tomen medidas y no pase nada", dijo.

Pero con todo y la pandemia mundial, el medio escudo sudamericano es consciente de que los Guerreros deben enfocar su atención en el duelo ante los Rayos, ya que dejar ir puntos en casa no es una opción viable para los Albiverdes: "tenemos que preocuparnos por ganar, sabemos lo que está pasando, pero nos deben importar los tres puntos, hacer nuestro trabajo. Lo hablamos un poco en broma, que si tienes que marcar a alguien en un tiro de esquina, lo harás a dos metros de distancia, quizás el tema es un poco delicado, pero no va por nosotros ya que la fecha está determinada, tenemos que jugar y hacer nuestro trabajo", adelantó.

Gorriarán afirmó que el trabajo realizado por los Guerreros durante la semana, ha sido enfocado en corregir errores propios y en complicar la vida a los jugadores que son la fortaleza del Necaxa, como el goleador Mauro Quiroga: "Hemos perdido muchos puntos en lo que va del torneo, pero en caso de haberle ganado a Pachuca tendríamos las mismas unidades que en el torneo anterior a estas instancias, entonces tan mal no nos está yendo; sí tenemos puntos por mejorar, quizá no estamos teniendo la regularidad del torneo anterior, pero estamos tratando de mejorar lo que nos queda. Sabemos que Quiroga es un gran jugador, un gran goleador, quizá es un poco difícil de marcarlo por su altura, pero no deja de ser un futbolista normal como cualquiera de nosotros. Tenemos que tener las precauciones en cada centro, en tenerlo referenciado".