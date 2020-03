Alistan operativo de seguridad en canales

Ante la llegada del agua por los canales de riego, la Unidad de Protección Civil ya tiene preparado un operativo de seguridad para vigilar que las personas no se metan a nadar ni arriesguen su vida.

Amador Carrillo Bernal, titular de la citada Unidad, dio a conocer que en estas acciones, reciben el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Cuerpo de Bomberos y la Guardia Nacional, corporaciones con las que integrarán cuadrillas para recorrer los distintos ramales que atraviesan el municipio.

"Necesitamos la colaboración de las personas para que se abstengan de introducirse al agua. Buscamos repetir los resultados del año pasado, en que logramos saldo blanco, sin ningún fallecimiento en los canales que pasan por territorio maderense", dijo.

Carrillo Bernal aclaró que estas acciones "no son en mala onda; no se prohíbe que se metan a los canales solo por molestar, sino que es previendo que no suceda una desgracia que enlute a una familia, como ha pasado con frecuencia".

Explicó que el agua "es traicionera", porque arrastran troncos, ramas y piedras que pudieran golpear a las personas que se meten a los canales; o bien, frecuentemente se forman remolinos que pueden arrastrar a las personas hacia el fondo, e incluso pueden sufrir un calambre; "todos estos factores ponen en peligro la vida", dijo.

El recorrido de los canales por estas cuadrillas será durante todo el tiempo que corra el agua y a partir de mediodía, cuando se incrementa el calor y cuando la gente busca darse un chapuzón que les refresque.

"A quienes detectemos dentro de los canales, vamos a invitarles a salir y a retirarse; en eso consiste. Simplemente es prevenir una tragedia con una acción sensata, por su bien", dijo.