Walter Jones regresa a la actuación en un remake

Hay buenas noticias para los fans de The Power Ranger y es que uno de sus protagonistas, Walter Jones, quién interpretó al "Ranger Negro", regresa a la actuación vía el remake de la cinta Boomerang, así lo comentó el actor.

"Estoy trabajando en un programa que está próximo a salir. Esta basado en un vieja cinta de Eddy Murphy y Hally Berry y ahora haremos la nueva versión", dijo a Notimex en el marco de La Mole México que se lleva a cabo en la Ciudad de México.

La última participación de Jones se remonta a 1998, después de eso, se dedicó al baile, una de sus pasiones, sin embargo, 2020 será el año de volver a los sets de filmación, pues también tiene en puerta el rodaje de una cinta.

"Haré una película que gira en torno a un grupo de amigos. Uno tiene un accidente que los hace reunirse, hacer distintas cosas y poder salvarlo y pagar sus gastos, es todo lo que puedo adelantar", adelantó.

En cuanto a las críticas que en su momento la serie generó, porque se tachó de violenta, llegando a la cancelación en algunos países, el actor la defendió: "Sí lo recuerdo, en muchos lugares dijeron que era violento, pero, no creo que haya sido así, la realidad es que introducíamos a los niños a las artes marciales y eso es contrario a violencia", explicó.

"Es más, creo que gracias a The Power Ranger, ahora hay más padres deportistas que enseñaron a sus hijos esa condición", ahondó.

El actor, de 49 años comentó que las últimas décadas se ha dedicado a otra de sus pasiones, la danza: "El baile es mi vida. Empecé con Breake dance, Jazz, ballet y ahora estoy con ritmos latinos, salsa, cumbia, bachata y ritmos de Brasil. Y trabajo en Los Angeles como profesor de danza", dijo.

Finalmente, Jones acepto tener miedo al coronavirus, pero no quiso perderse la oportunidad de conocer al público mexicano: "Si le tengo miedo, pero, no hay que caer en pánico y sí, seguir las indicaciones de los expertos en salud. Me encanta México porque a la gente le gusta bailar y es muy cálida, eso es increíble", concluyó.