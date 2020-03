¿Qué sí y qué no está cancelado por el coronavirus?

A unos días de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara pandemia el brote de COVID-19, varios de los eventos como conciertos, festivales de cine y música, conferencias, entre otros, han decidido cancelar o posponer sus actividades.

Entre ellos se encuentra el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que comenzaría el próximo viernes y fue pospuesto como medida preventiva en contra del coronavirus.

No sólo el FICG, fue pospuesto, también varios eventos masivos que se iban a realizar en la identidad, informó el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

También, algunas bandas que se presentarían este fin de semana en el Festivales Vive Latino y Hell and Heaven han anunciado su cancelación a dichos eventos.

Entre ellos está confirmada la cancelación de Megadeth, una de las bandas headliners del Hell and Heaven que mediante su cuenta de twitter informaron su decisión.

Anteriormente en este festival ya habían cancelado otras bandas como King Diamond, Katatonia, Bloodbath y Fleshgod Apocalypse.

El Vive Latino también ya tiene varias bandas que cancelaron su presentación, entre ellas están All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal, The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

El show "Gracias Totales" de Soda Stereo, que tuvo una presentación exitosa la noche de ayer en la Ciudad de México, ha pausado su gira para las siguientes fechas que tenía programadas.

La primera edición de convención digital VidCon, que se llevaría a cabo el 13 de marzo movió sus fechas y hará será del 17 al 20 de septiembre.

La decimoquinta edición de Ambulante Gira de Documentales, también pospone su gira, para acatar las normas de salubridad.