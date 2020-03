Preocupa al comercio de Torreón alza en productos por coronavirus

Considera el comercio que el impacto por el coronavirus será muy importante y admite un aumento en los precios de algunos productos debido tanto a la especulación como a alzas por la oferta y la demanda. En este sentido, Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, llamó a no caer en pánico.

Señaló que el impacto será muy importante, pues se tiene el incremento en el tipo de cambio para la cuestión de movimiento de mercancías, de un 15 por ciento, por lo que han sido notificados por varios proveedores ante la escasez de mercancía para trabajar varios productos, lo que daría un aumento que varía entre el 6 y 8 por ciento en materias primas, además de la comercialización.

"Entonces estimamos un golpe importante en la economía, hay algunos picos en la economía nacional que hablan de un decrecimiento de un 2 por ciento, ya descontando todo esto de la pandemia, la crisis del petróleo, son números muy poco alentadores, la verdad", expuso.

Consideró que no se debe especular en un tema tan sensible como es la salud pero indicó que los incrementos en los tipos de cambio sí han afectado la comercialización de los mismos, por lo que esto no ayuda a tener un escenario claro en términos de si es una especulación o son alzas de precios.

"Yo manejo la línea de respiración, de protección, en los cubrebocas, que es algo muy sencillo, un paquete se vendía en 45 a 50 pesos, con 150 unidades, hoy en día se vende ese mismo paquete en 200 pesos, entonces sí hay una especulación, es la ley de la oferta y la demanda, yo sí llamaría a todos a actuar con mesura y viendo que es una situación sensible la cuestión de salud", comentó.