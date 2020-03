Danna Paola habla de lo que vivió en España por COVID-19

La carrera de Danna Paola le exige cruzar fronteras, pues se vio en la necesidad de viajar a España para promocionar la tercera temporada de la serie Élite de Netflix, de la cual es protagonista, lo que despertó rumores sobre que había sido retenida en el continente Europeo tras la pandemia de coronavirus.

Para aclarar la situación, la cantante y actriz decidió compartir unos videos en sus historias de Instagram para tranquilizar a sus seguidores, anunciándoles que ya se encuentra de regreso en México.

Asimismo, detalló lo que vivió a su regreso de Europa, uno de los países más afectados por la enfermedad,

“Ya volví a México, sí pude salir de España, fue complicado, igual tenía muchísimo miedo de subirme al avión, pero yo estoy bien, eso de que me retuvieron en España y todo eso es mentira, yo estoy bien, gracias al cielo todo ha estado bien.

La intérprete de “Lu” habló de su sentir ante la situación que se vive tanto en España como en la mayor parte del mundo debido al coronavirus.

“Yo, la verdad, me desconecté de ‘social media’ porque necesitaba un detox de todo, pensar, valorar, estar con mi gente, disfrutar, un poco estar por allá y bueno tomar conciencia acerca del caso, de todo esto del virus que la verdad me tiene muy estresada y no quiero que todo el mundo entre en psicosis, sino tomar las medidas necesarias, coherentes, informarnos del caso y no tomarlo a la ligera”, comentó.

Danna aprovechó para pedirles a sus fans que no compartan información falsa sobre el COVID-19, al igual que respeten las medidas de precaución emitidas por las instituciones de salud.

“Tampoco entrar en un círculo vicioso de hablar más del tema y alimentar que de por si todo está delicado y hablar más sin saber, no compartan tantos audios ni cadenas de Whatsapp. Ya sabemos las medidas, seamos conscientes, inteligentes y pacientes, no quiere decir que si en México no hay muchos casos estemos exentos”, dijo.

Respecto a sus conciertos programados en México, Danna Paola informó que siguen en pie, aunque pronosticó que probablemente se cancelen las convivencias con sus fans.

“Seguramente vamos a tener que cancelar los meet and greet, que es algo que estamos tomando esas medidas, de verdad no saben cómo me duele en el alma esto, pero pues hay que cuidarnos mucho”.