Vive Latino 2020 sigue en pie pese a pandemia por coronavirus

Luego de que la Organización Mundial de la Salud, (OMS), categorizó al coronavirus (COVID-19) como una pandemia, la banda estadounidense She Wants Revenge decidió cancelar su presentación en el Festival Vive Latino.

La agrupación tenía agendadas presentaciones en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, esta última se realizaría el 15 de marzo dentro del festival de música.

Justin Warfield y Adam Bravin, los músicos detrás de canciones como Tear You Apart y These Things, informaron en un comunicado sobre su decisión de no realizar “todos los planes de viajes y presentaciones en vivo por el momento” debido al panorama mundial ante la crisis del coronavirus.

"Fue una decisión difícil y no se tomó a la ligera, creemos que por la salud y seguridad de nuestras familias, así como de las personas que tenemos la suerte de llamar fanáticos, debemos posponer los viajes y seguir las sugerencias de científicos y profesionales médicos, cuales nos aconsejan mantenernos 'alejados' de los eventos masivos, evitando grandes multitudes en espacios públicos", señalaron.

AVISO IMPORTANTE

Por cuestiones ajenas a ACK Promote y ante el panorama mundial respecto al COVID-19, She Wants Revenge ha decidido posponer sus conciertos hasta nuevo aviso. Compartiremos por este mismo medio, MÁS DETALLES, LA PRÓXIMA SEMANA.



Gracias por su comprensión. pic.twitter.com/TIxSZCSjPU — ACKPromote (@ack_promote) March 12, 2020

A diferencia de otros eventos masivos que se han visto cancelados alrededor del mundo ante la emergencia de salud mundial, la celebración musical anual, que tiene como sede el Foro Sol, mantiene en pie su edición de 2020.

Aunque hay bandas que podrían no presentarse de enfrentarse a complicaciones en sus traslados al país, debido a que varios aeropuertos están tomando medidas restrictivas severas para trasladar y recibir vuelos.

Estos son algunos de los grupos que estarían en la “cuerda floja” por la procedencia o rutas de viaje:

The Rasmus, The Cardigans, Mowai y Portugal. The Man. Guns N' Roses, uno de los grupos estelares del Vive Latino, también podría fallar en su show, pues ya canceló conciertos en Costa Rica (18 de marzo) y Lima (24 de marzo).

Esta no sería la primera vez que el Vive Latino se ve afectado por una enfermedad, pues en el 2009, el festival tuvo que ser pospuesto por el riesgo de contagio de la influenza H1N1.