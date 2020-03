A Inés Gómez Mont su ex le fue infiel

Inés Gómez Mont rompió el silencio y habló sobre los motivos que la llevaron a poner fin a su relación con su exexposo, Javier Díaz, con quien procreó a cuatro de sus hijos.

Fue durante una entrevista con Mónica Noguera para el programa de Primera Mano, que la conductora reveló que su matrimonio con su expareja se tornó complicada a partir de que él se enteró de que se convertirían en padres de triates, sin embargo, lo que provocó que ella decidiera divorciarse de él en 2013, fue cuando se dio cuenta de que la engañaba con una amiga.

"Me fue infiel con una amiga mía de Monterrey, que convivíamos las dos parejas, y hubo un cruce de amor, y cuando le descubro esas fotos en el celular, porque justamente fue en diciembre, le dije: 'ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar'", contó.

Mont relató además que tras la llegada de los trillizos vivió momentos difíciles ya que el empresario tomó una actitud que ella no toleraba.

"El cansancio que era para mí todo este proceso de sacar a mis hijos adelante y ver a un señor en la fiesta y subiendo fotos en sus redes sociales en la fiesta, con botellas y con shots de tequila. Me daban ganas de matarlo", dijo Inés. La conductora detalló que tras contarle a su papá que ya llevaba seis meses separada, le pidió ayuda para hacer un convenio de divorcio, el cual quería que fuera en buenos términos y aseguró que su exmarido estuvo completamente de acuerdo.

"No sabes que convenio de divorcio tan bonito le regalé, porque mira qué una mujer despechada, porque al final del día estás dolida porque te engañaron, porque el ego, por lo que tú quieras, porque además te sientes traicionada no nada más por él sino por tu amiga. La verdad me porte bien decente", declaró.

Desde el año pasado, Javier Díaz mantiene una disputa legal con la presentadora ya que en diversos medios ha señalado que no ha podido ver en cuatro años a sus hijos.