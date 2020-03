Peña Zonta podría ser quinto abridor del Unión Laguna

Los Algodoneros del Unión Laguna continúan trabajando fuerte en su campo de entrenamiento establecido en el estadio de la Revolución, donde ayer realizaron una práctica matutina, complementada con sesión de gimnasio por la tarde.

Omar Malavé sigue en minucioso estudio de lo que son capaces sus peloteros, para tomar las decisiones adecuadas en cuanto a quiénes harán el equipo y quiénes serán enviados a sucursales, ya que cada día está más cerca el inicio de temporada de la Liga Mexicana, aunque ayer el organismo informó que están estudiando aplicar medidas para evitar la propagación del Coronavirus, lo que pudiera aplazar el "Playball", pero hasta el momento, todo se mantiene igual, para iniciar el 7 de abril.

Los Algodoneros regresarán esta mañana al estadio de la Revolución, para proseguir con su pretemporada.

Aunque se tenía programado para hoy el primer juego de preparación para el equipo Guinda, lamentablemente se tuvieron que cancelar, debido a problemas de logística en la transportación de sus rivales, los Acereros de Monclova.

"Los juegos de preparación entre Algodoneros de Unión Laguna y Acereros de Monclova, programados para este viernes 13 y sábado 14 de marzo, han quedado suspendidos, a petición del equipo acerero", informó la organización lagunera, mediante un comunicado de prensa.

"Continuando con la planeación de esta pretemporada, el equipo Guinda sostendrá este viernes un juego interescuadras posterior a la práctica acostumbrada. De igual manera, se programó para el domingo un juego de preparación ante Generales de Durango a las 16:00 horas, en el estadio Francisco Villa de la capital alacrana", agregaron.

El lanzador Román Peña Zonta se ha establecido como un brazo confiable para los Algodoneros desde que tomó la decisión de probar fortuna como pitcher, luego de ser un outfielder y bateador bastante confiable.

Luego de una buena campaña con los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico, Román se prepara rumbo a otra campaña exitosa con los Guindas.

"Ya estamos más fuertes físicamente, llegamos hace una semana y ya el cuerpo va agarrando más fuerza, los bullpen se sienten más consistentes, la velocidad va aumentando para llegar al punto donde queremos", compartió en exclusiva para El Siglo.

La rotación de abridores de los Algodoneros aún tiene un puesto por definir, solamente se han confirmado hasta el momento a cuatro lanzadores, todos derechos. Cuestionado Peña Zonta sobre si le gustaría probarse como pitcher inicialista, afirmó: "me siento muy bien, estoy sano y he pitcheado ya dos años, he tenido buena cantidad de salidas y venimos por más este año. Claro que me gustaría, me encantaría ser abridor para mi equipo aquí en Laguna, sería sumar una experiencia para mi carrera y por qué no, pero las decisiones no las tomo yo, las toma la organización y si me dan la oportunidad, yo la tomo".

En su peculiar carrera en Liga Mexicana, el tijuanense ha realizado pretemporadas como bateador y como pitcher, experiencia que compartió: "creo que todo lleva trabajo, lo que es la parte de pitcheo trabajas más específico en lo que es correr, hacer sprints, ya en el bateo agarras tus flys, tus rolas, corres las bases, la práctica de bateo, sí es un poquito más de trabajo como bateador, para estar listo para tu temporada, pero todo depende de la disciplina que tengas", dijo.

Con sus buenas actuaciones al salir desde el bullpen, Peña Zonta se ha ganado el cariño de los aficionados laguneros, a los que envió un mensaje.

"Estoy muy contento de poder regresar por acá, le digo a la gente que nos siga apoyando este año, tenemos un mejor equipo, ya con muchachos de más experiencia, los novatos que teníamos el año pasado ya jugaron en invierno, entonces ya agarraron más experiencia y con los refuerzos que tenemos, creo que vamos a hacer un muy buen papel", finalizó.