Polevnsky deja el Comité Ejecutivo Nacional de Morena

Después más de un año de disputa, Yeidckol Polevnsky entregó este jueves formalmente y ante notario, la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena a Alfonso Ramírez Cuéllar y con ello se tomarán nuevas decisiones inmobiliarias.

Con ello, la dirigencia nacional de Morena operará, al menos por ahora, en Chihuahua 216, colonia Roma, excasa de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta en tanto se habilitan al menos tres inmuebles adicionales, según dijo el diputado con licencia.

Las adquisiciones concretadas por el CEN para sus instalaciones nacionales fueron en la calle de Chihuahua 216, de 450 metros cuadrados y que está próxima a escriturarse, inmueble que Polevnsky aseguró será una casa-museo de la transición, pero que, indicó Ramírez Cuéllar, funcionará como sede del CEN morenista a partir del lunes.

Ambos liderazgos difirieron, pues para Polevnsky Gurwitz la casona no puede ser sede pues no tiene las condiciones y además no hay estacionamiento, expuso. "Va a ser aquí", dijo Ramírez Cuéllar, "eso lo tenemos que discutir porque si hay sede no tiene sentido seguir pagando renta de Santa Anita", donde hoy opera.

También se compró un edificio de cinco pisos ubicado en Liverpool 3, colonia Juárez, inmueble de 2 mil 138 metros cuadrados de construcción en el que operó la Coordinación Nacional Antisecuestros y ya está escriturado a nombre de Morena.

El nuevo auditorio de Morena es otro edificio de cuatro pisos en Hamburgo 64, colonia Juárez, que tiene una superficie mayor y está listo para comenzar a operar la próxima semana, pues hay trabajos de cambio de cableado de voz y datos.

Además se analiza una compra adicional, y para ello se tienen ubicados dos inmuebles, uno en avenida Chapultepec y otro en la calle de General Prim, también colonia Juárez, todos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Este jueves, en la entrega-recepción, Polevnsky Gurwitz insistió a la nueva dirigencia de Ramírez Cuéllar su interés en una auditoría que deje en claro que no hubo malos manejos durante su gestión.

Aseguró que le demandaron a ella y a otras secretarias que entregara una serie de reportes e informes financieros que no competen a su responsabilidad, sino sólo a finanzas. La presidencia del CEN es sólo una representación política y eso se lo aclaró a Ramírez Cuéllar, dijo.

En entrevista, declinó dar cifras sobre la millonaria inversión inmobiliaria que fue realizada por Morena en el último mes de 2019, cuando ese partido tenía en cuentas bancarias más de mil millones de pesos.