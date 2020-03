Presentan 5 quejas contra acoso sexual

Luego de las manifestaciones del 8M, 9M y los tendederos que se instalaron en instituciones de educación superior, se han presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) cinco quejas formales por acoso sexual.

Así lo informó el presidente de dicho organismo autónomo, Marco Antonio Güereca Díaz, quien consideró que las manifestaciones que se han hecho en el marco del Día Internacional de la Mujer este año son un precedente en materia de equidad de género.

"Yo lo aplaudo, es una primavera adelantada que permite consolidar los derechos, en este caso de las mujeres", enfatizó.

No obstante, llamó a la conciencia de las denunciantes, ya que no se debe usar esta dinámica para desprestigiar docentes y alumnos sin sustento, pues hay casos en que los hechos denunciados no son reales.

"Desgraciadamente lo están usando como 'golpetear', para difamar", lamentó.

De ahí la importancia de atender al principio de la presunción de inocencia que todos y todas tienen.

Informó que ya entabló comunicación con la directora del ITD y se está trabajando con las jóvenes que presentaron quejas. Se prevé tener una reunión posterior para determinar las acciones concretas, ya sea de sanción o de prevención.

"Es un antes y un después, es una primavera adelantada del 2020, que yo creo que tiene su origen ya desde la Cuarta Cumbre de la Mujer de Beijing de 1995 donde buscaban, en este caso, una verdadera igualdad de género y, sobre todo en este caso la visualización de estos temas que a todos y a todas nos duelen", enfatizó.

Expuso que en dos días se presentaron cinco quejas formales de acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, a las cuales se les dará seguimiento.

Asimismo, enfatizó que la CEDH únicamente puede proceder cuando las denuncias son contra un servidor público; para casos entre particulares, se canalizarán los señalamientos a la Fiscalía General del Estado, que es la que debe proceder.

Calificó como una acción valiente que se haya emprendido una acción colectiva para actuar ante algo que pasaba y que "está muy mal".

Sobre el caso de una mujer que incurrió en omisión de cuidados al dejar a sus hijos en una tienda de conveniencia y que posteriormente arremetió contra quien la grabó, acusándolo de haberla manoseado, dijo que la CEDH no es competente, sino la Fiscalía o el DIF Estatal, dado que la ley sólo permite a los servidores públicos actuar en los casos previstos por la ley y este tema es entre particulares.