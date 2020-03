Sospechan de caso de COVID-19 en Gómez Palacio

En la conferencia de prensa que ofrecieron este jueves las autoridades de la Secretaría de Salud de Durango revelaron que además del caso confirmado de coronavirus (COVID-19) en la capital del estado, se aplicaron muestras a tres personas ante la posibilidad del padecimiento.

Ante la pregunta sobre si hay casos sospechosos del padecimiento, el secretario de Salud, Sergio González Romero, confirmó que se tomaron muestras a tres personas. Una muestra fue descartada ante el COVID-19; otra fue la de un joven que se encuentra en Gómez Palacio, aunque no proporcionó mayores detalles; y un ciudadano español que se encuentra hospedado en un hotel de Durango capital, pues llegó para realizar un estudio en una empresa.

González enfatizó que ambos son jóvenes y que no presentan síntomas de importancia; no obstante, ayer por la mañana fueron "muestreados" y en tanto no se confirme o se descarte cualquier situación permanecen vigilados y aislados.

El funcionario afirmó que los casos más recientes confirmados en el país son los de Querétaro, Puebla, Nuevo León y Durango, pero recalcó que en esta entidad están preparados y se toman las medidas necesarias. "Afortunadamente estamos en la etapa de importación, todavía no hay dispersión comunitaria y eso nos deja con cierta tranquilidad".

Mediante un comunicado la empresa Peñoles anunció la cancelación de los eventos programados para la temporada 2019-2020, por la pandemia mundial de COVID-19.

"Hemos llevado a cabo reuniones internas y consideramos que tenemos que actuar responsablemente ante una situación de incertidumbre, por lo que hemos tomado la decisión, junto con FIRST México, de adherirnos a la cancelación de FIRST Laguna Regional 2020, que se tenía programado del 18 al 21 de marzo en Torreón".

En el documento se especifica que no ha sido una decisión fácil, tomando en cuenta el gran trabajo de preparación y entusiasmo por todos los equipos participantes, sin embargo, "estamos convencidos que esta decisión es la más adecuada en este momento".