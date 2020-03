Luego de que el alcalde Jorge Zermeño calificara como "desadaptadas" a unas cuantas mujeres, de las que dijo se dedicaron a "pintarrajear" durante la marcha del Día de la Mujer, la presidenta del DIF, Astrid Casale, lo justificó diciendo que se tomó de forma errónea su comentario y que de ninguna manera pretendía insultar a nadie.

"Eso de desadaptadas no creo que lo haya hecho con mala intención, es simplemente decir, de alguna manera, que estas personas realmente no se adaptaban a la idea de lo que la marcha realmente significaba", comentó la presidenta.

Asimismo, dijo que ella de forma personal y no como funcionaria, está en contra de ese tipo de actos.

"No estoy de acuerdo en todas las incidencias que se dieron tanto en la Ciudad de México pero aquí también en Torreón. ¿Cómo es posible que destruyas y hagas actos vandálicos en una marcha que de alguna manera te desprestigias tú misma como mujer? Tenía un valor real, tenía un gran significado maravilloso".

Sobre la propuesta que hizo el gobernador Miguel Riquelme de aumentar a 90 años la pena contra los feminicidas, Casale coincidió con la opinión del alcalde, de que es necesario hacer mayor conciencia.

"Como dice Jorge, no es que aumentes la pena o no, es realmente hacer conciencia de que un acto, el que sea, vandálico, homicidio, conlleva a una sentencia. No es decir: 30, 50 o 90 años, es frenar de alguna manera todo lo que sucede pero no nada más ahorita, eso hay que trabajar en los niños que tienen de alguna manera situación vulnerable, una familia desbaratada, las drogas, es un problema que tenemos que atacar de raíz".