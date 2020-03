'Ofensiva', declaración del alcalde de Torreón, señala Red de Mujeres

Ante las declaraciones del alcalde Jorge Zermeño, en las que señaló que unas cuantas "desadaptadas" fueron quienes realizaron pintas en diversos puntos de la Plaza Mayor durante la marcha del pasado 8 de marzo, la representante de la Red de Mujeres de La Laguna, Ariadne Lamont dio su opinión.

"Descalificar de esa manera a quienes hacen cosas que no puedes entender, creo que es ofensivo e innecesario. Las jóvenes de ahora tienen otra manera en la que dan a conocer su molestia por lo que está pasando. Aunque yo no haría ninguna pinta, porque fui formada en la no violencia, en la resistencia civil pacífica, respeto a quienes sí lo hacen. Además, no creo que sea tan difícil despintar un espacio, y como ellas dicen, ninguna de las asesinadas va a volver, pero el monumento se despinta", indicó.

Dijo que después de la marcha y del paro nacional, ahora se está en el proceso de asimilar lo que se ha logrado por parte de las mujeres, quienes son más de la mitad de la población total del país. Comentó que ahora será importante hacer una agenda en común para el movimiento amplio de mujeres y en particular para el feminismo.

Lamont señaló que los jóvenes de estos tiempos ya no se dejan, que ya denuncian cualquier tipo de acoso. Dijo que ante la manifestación con tendederos, donde estudiantes cuelgan denuncias de acoso sexual y hostigamiento, es importante que no dejen la acusación en una protesta social, sino que se materialice en una denuncia formal.