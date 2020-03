'Vienen días complicados' Reconocen trabajo de jóvenes

Hasta que no haya una idea clara de lo que está sucediendo y pueda provocar el coronavirus (COVID-19), los mercados no van a dejar de caer, por lo que todavía habrá días complicados, aseguró el director general de Santander México, Héctor Grisi.

En el marco de la 83 Convención Bancaria, se refirió a las medidas aplicadas por la Secretaría de Hacienda y Banco de México ante esta problemática, ya que era importante que salieran en conjunto y mostrarán de alguna manera que hay cierto respaldo para que el mercado comience a tomar piso y este asunto no se siguiera complicando.

"El problema de los mercados es cuando no existe certidumbre. Hasta que no tengamos una idea clara de lo que está sucediendo con respecto a lo que pueda provocar el coronavirus, los mercados no van a dejar de caer, todavía vamos a tener días complicados hasta que no haya una definición clara y esto es un asunto externo a nivel mundial", afirmó. De acuerdo con el director de la institución financiera, el peso mexicano es una de las monedas más líquidas del mundo, lo cual le ayuda mucho al país, pero cuando las cosas se complican, siempre hay una afectación.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, recibió al ejecutivo de Programas Espaciales de la División de Sistemas Avanzados de Exploración de NASA HQ, Andrés Martínez, quien felicitó al país por el éxito del proyecto AztechSat-1, primer nanosatélite mexicano en la Estación Espacial Internacional. A través de un comunicado, la SCT comentó que Martínez reconoció al talento de la juventud mexicana.

"Agradezco a usted no sólo por el apoyo que nos ha dado, sino por el que nos va a dar", expresó Jiménez Espriú al ejecutivo de Programas Espaciales. "El AztechSat-1 representa el inicio de la nueva era espacial mexicana", comentó el funcionario de la NASA. Destacó que las y los estudiantes y profesores de la UPAEP, literalmente hicieron historia al lograr desarrollar exitosamente esta misión.

Por su parte, el director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala, adelantó que se redoblarán esfuerzos a fin de desarrollar nuevos satélites para tareas prioritarias, como protección a la población ante desastres, apoyo a productividad agrícola y conectividad e Internet, entre otras.