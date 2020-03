Denuncian violación de menor en escuela de Madero

Padres de familia de la escuela primaria Venustiano Carranza, de Francisco I. Madero, se reunieron el jueves pasado con autoridades escolares en el plantel educativo para abordar el caso de una presunta violación de un alumno de 6 años de edad, por parte de un conserje, Jaime NN, mismo que ya se encuentra detenido y enfrenta una denuncia ante el Ministerio Público por este delito.

La reunión fue álgida, puesto que los padres de familia señalaron constantemente a la coordinadora de Servicios Educativos de la Región Lagunera, Flor Rentería, el intento de encubrimiento por parte de los maestros hacia el conserje, motivo por el cual piden la destitución del director de la escuela, Alejandro Rosas y de la maestra que da clases al menor, María del Rosario Muñoz Salmerón, pues consideran que actuaron de manera negligente al no atender la solicitud del padre de familia cuando este solicitó la detención del conserje.

El padre del menor, Jesús Roberto Delgado Ramírez, manifestó su enojo e indignación por la forma en que las autoridades escolares denostaron su testimonio.

"Soy padre de un niño que fue afectado sexualmente en esta escuela, mi hijo tiene 6 años de edad, esta situación ya tiene desde enero cuando empecé a notar a mi hijo afectado, tenía tiempo haciéndole daño mi hijo", dijo Roberto, quién con lágrimas relata la gran afectación hacia el menor.

Desde este miércoles, el padre de familia, se presentó con Alejandro Rosas, director del plantel educativo de quien dice no obtuvo ningún apoyo.

"Me dio la espalda, le dije que si me hacía favor de mandar una unidad y no quiso, me dijo que él no creía que la persona fuera capaz, que tenía muchos años trabajando con la institución.

Ni por parte de las autoridades escolares, ni de las municipales, de nadie ha recibido apoyo hasta ahorita que quisieron venir y ya es tarde", dijo.

Mencionó que tanto la maestra directa del niño como otros maestros, apoyaron al conserje.

El menor actualmente se encuentra en el Hospital General por unos exámenes médicos que le solicitaron.

Padres de familia de la escuela Venustiano Carranza de Francisco I. Madero, tomaron las instalaciones desde la mañana de este jueves y pusieron cartulinas y rayaron la escuela, pidiendo que saquen al conserje, al director y a la maestra encargada del grupo así como al presunto violador.

La coordinadora de Servicios Educativos, Flor Rentería, se comprometió con los padres de familia a que se investigará el caso, a los maestros y que los padres del menor recibirán todo el apoyo, así como el menor, a quien insistió en visitar en el hospital. Antes de eso un tío del menor sufrió convulsiones en el exterior de la escuela, por lo que fue necesario llamar a una ambulancia.

Padres de familia también realizaron un bloqueo en la carretera federal Torreón- San Pedro a la altura de Santo Niño.

La escuela primaria Venustiano Carranza en su turno matutino no tendrá clases a solicitud de los padres, puesto que consideran que no hay garantía de protección por parte de los maestros hacia sus hijos.

En el turno vespertino sí tendrán. El Siglo de Torreón sufrió agresiones por parte de la directora de esta escuela en el turno vespertino, "Conchis", al momento de tomar fotografías del exterior del plantel: "Chinga tu madre", dijo la máxima autoridad escolar de la primaria, molesta porque medios de comunicación tomaban evidencia de la inconformidad de los padres de familia expuesta en el exterior del plantel.

La directora además arrancó las pancartas de los padres de familia y siguió vociferando vulgaridades.

Dos casos en Ciclo Escolar

La Coordinación de Servicios Educativos en la región Laguna contabiliza dos casos de supuesto abuso sexual contra menores de edad al interior de instituciones educativas en lo que va del presente Ciclo Escolar 2019-2010.

El primero de ellos es el registrado el 29 de enero en el Jardín de Niños Juan Escutia, donde el intendente de nombre Humberto fue señalado y después denunciado por los padres de familia por supuesto abuso sexual contra menores de 3 y 5 años.

El caso más reciente se registró en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila. Se trata de una presunta violación de un menor de 6 años de edad, por parte de un conserje, Jaime NN, mismo que ya se encuentra detenido.

Sobre este último caso, la coordinadora Flor Rentería dijo que desde el miércoles se aplicó el protocolo, el cual consiste en dar aviso a las autoridades inmediatas, así como a la Unidad de Convivencia Escolar, la cual deberá levantar un acta de hechos y dar pase al departamento jurídico de la Coordinación para posteriormente avisar al Ministerio Público. En este caso, los propios padres de familia fueron quienes dieron aviso.

(Con información de Guadalupe Miranda).