Cuestionan alza en nómina municipal de Gómez Palacio

Regidores del PRI cuestionaron el alza en la nómina municipal de Gómez Palacio pues señalaron que en la pasada administración se erogaban por concepto de sueldos 3 millones 181 mil pesos al mes en 121 puestos de director, subdirector y jefes de departamento, contra 4 millones 152 mil pesos mensuales que se gastan de forma mensual en el actual gobierno con 138 cargos, es decir, 17 puestos más.

En medio de un enfrentamiento verbal, el edil priista Francisco Bardán criticó que haya subdirectores que no tienen especificada su función, además de señalar que con la creación de estos 17 nuevos cargos, el Ayuntamiento gastará 971 mil 504 pesos más al mes en nómina, lo que de forma anual se traduce en 11 millones 658 mil pesos y en tres años, se erogarán 34 millones 974 mil pesos más que en la administración anterior.

"¡Caray!, me sigue extrañando que insistan en hacer historia y me extraña que los compañeros regidores han estado aprobando las cuentas públicas sin estos datos, la verdad me extraña mucho, en todas las cuentas públicas no le han pedido al tesorero, no le han pedido a la comisión, que les aclare esto", afirmó.

Citó como ejemplo que en la Dirección Jurídica hay un director, un subdirector y seis jefes de departamento, estos últimos con sueldos que van desde los 28 mil hasta los 35 mil pesos.

"Y no es de extrañarse que varios de estos nuevos elementos son parientes de funcionarios de primer nivel como la presidenta, como el síndico, por ahí tenemos las denuncias establecidas en donde mete a su cuñada, su suegra, sus hermanos, y seguimos escarbando y lo seguimos encontrando. Un ejemplo, el hermano del oficial mayor (Karol Wojtyla Martínez) que cobra buena lana, tiene una posición que ni siquiera estaba. Otro caso, el director de Gobernación que no era dirección, Máximo Antonio Díaz Bañuelos, antes era jefe de departamento con un ingreso de 22 mil 206 pesos, ahora el flamante director gana 38 mil pesos, ¿eso es hacer historia?", cuestionó el regidor.

Durante la sesión ordinaria de cabildo celebrada ayer y en el uso de la voz, la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez señaló que desde que inició su administración buscaron perfiles correctos para cubrir el trabajo de su gobierno.

"Con una pequeña diferencia de la anterior administración, que estos sí hacen el trabajo que les corresponde. El cuerpo jurídico al que se refiere está investigando las irregularidades de las que usted y la regidora (Haydee Román) fueron parte y ¿sabe todo el trabajo que se necesita para hacer expedientes para poner las denuncias?, porque donde le abrimos, le encontramos...Ahorita el daño patrimonial que le causó la directora de Sistemas (refiriéndose a la regidora) al Municipio es impresionante", aseguró.

"La felicito por hacer ese trabajo, eso no le justifica que robe usted, eh", respondió Bardán.

-"No, no estamos robando. Si ustedes revisan el personal que está en cada departamento, es personal que cubre el perfil, que tiene un título profesional, que tiene su cédula profesional pero que además la productividad ahí está, de tiempo completo, porque nosotros empezamos temprano y salimos tarde", contestó Vitela Rodríguez.