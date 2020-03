Presentan en UAdeC ciencia de alimentos

La Dirección de Investigación y Posgrado y la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), presentaron los libros "Handbook of Research on Food Science and Technology" y "Applied Food Science and Engineering with Industrial Applications". La ceremonia tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas, contando con la presencia del rector Salvador Hernández; el director de Investigación y Posgrado, Cristóbal Aguilar y la catedrática investigadora Mónica Lizeth Chávez.