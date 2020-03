Señalan sospecha de caso de COVID-19 en Gómez Palacio

En la conferencia de prensa que ofrecieron la tarde de este jueves las autoridades de la Secretaria de Salud, revelaron que además del caso confirmado de COVID-19, en la capital del estado de Durango, se "muestrearon" a tres personas ante la posibilidad de registrar el padecimiento.

Uno de los reporteros preguntó si hay casos sospechosos del padecimiento y el secretario de Salud, Sergio González Romero, confirmó que se tomaron muestras a tres personas, de las cuales una fue descartada, otra persona es un joven que se encuentra en Gómez Palacio, aunque no proporcionó mayores detalles y uno es ciudadano español, hospedado en un hotel de la capital pues llegó para realizar un estudio en una empresa.

Enfatizó que ambos son jóvenes y que no presentan síntomas de importancia, no obstante ayer por la mañana fueron "muestreados" y en tanto no se confirme o se descarte cualquier situación permanecen vigilados y aislados.