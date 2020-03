Se pone en marcha el seccional de tenis

Una verdadera fiesta deportiva, dio inicio hoy en las canchas del Club Campestre Torreón y el Club Campestre Montebello, donde se celebra el Torneo Seccional organizado por la Federación Mexicana de Tenis.

Cerca de 180 jugadores dan vida a este certamen que llena de vida las canchas de la ciudad, recibiendo a tenistas de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Nuevo León y los anfitriones de la Comarca Lagunera, para definir a los mejores tenistas de la región y otorgarles puntos en el ránking nacional de la FMT. En el Campestre Torreón se juegan las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 14, mientras que en el Club Montebello participan los juveniles de Sub 16 y Sub 18, arrancando este jueves con los partidos en una eliminatoria directa, es decir, quienes perdieron sus partidos, se despidieron ya de la competencia, al menos en la modalidad de singles, ya que esta tarde empezarán a jugarse los dobles.

Participan siete tenistas locales y tuvieron buenos resultados, por lo que buscarán seguir este viernes mantenerse por el camino de las victorias para llegar a disputar las finales que están programadas para el próximo domingo. Uno de los laguneros que resalta es Luis Andrés Flores, quien se ha colocado en los primeros lugares dentro de torneos nacionales y ahora busca ser el ganador en su propia casa, teniendo enfrente a jugadores de calidad que igualmente buscan los puntos para escalar en el ránking de la FMT y ser campeones de la zona.