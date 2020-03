Fórmula 1 cancela el Gran Premio de Australia por coronavirus

La decisión se tomó tras la retirada del equipo McLaren debido a que uno de sus integrantes presentó coronavirus que le obligó al aislamiento. Aunado a la determinación y un mutuo acuerdo entre los nueve equipos restantes del “Gran Circo” luego de sostener una reunión.

“Tras la confirmación de que un miembro del equipo McLaren Racing ha dado positivo por COVID-19 y la decisión del equipo de retirarse del Gran Premio de Australia, La Fórmula 1 y la FIA convocaron a una reunión de los otros nueve directores de equipo el jueves por la noche. Estas discusiones concluyeron con una opinión mayoritaria de los equipos de que la carrera no debería continuar”, se anunció.

Se agregó que: “La Fórmula 1 y la FIA, con el pleno apoyo de la Australian Grand Prix Corporation (AGPC) han tomado la decisión de que se cancelen todas las actividades de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Australia”.

Se explicó que cada uno de los aficionados que tienen boleto podrán recibir el reembolso completo en los próximos días, en una lamentable noticia, pero donde la prioridad es la seguridad y salud de todos.

"Apreciamos que esta es una noticia muy decepcionante para los miles de fanáticos que asistirán a la carrera y todos los poseedores de boletos recibirán un reembolso completo y se comunicará un nuevo anuncio a su debido tiempo".

"Todas las partes tomaron en consideración los enormes esfuerzos de AGPC, Motorsport Australia, el personal y los voluntarios para organizar la ronda inaugural del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA 2020 en Melbourne, sin embargo, concluyeron que la seguridad de todos los miembros de la familia de Fórmula 1 y el comunidad más amplia, así como la equidad de la competencia tienen prioridad", concluyó el comunicado.

La segunda fecha de la temporada 2020 de la Fórmula 1 será el 22 de marzo en Bahrein, la cual, en un principio se desarrollará a puerta cerrada.

