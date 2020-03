Especialistas de la UNAM piden reforzar medidas ante coronavirus

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Academia Mexicana de Ciencias pidieron a las autoridades de salud reforzar las medidas ante el brote del nuevo coronavirus COVID-19 en el país, pues si bien actualmente se tienen pocos casos, en poco tiempo se puede pasar a una transmisión del virus más amplia.

El coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, Samuel Ponce de León, señaló que la comunicación e informes de las autoridades de la Secretaría de la Salud han sido transparentes, aunque, desde su perspectiva, la cifra de casos podría ser mayor a la reportada oficialmente porque se han hecho pocas pruebas y a una población muy acotada.

“Si bien el problema no ha alcanzado una magnitud significativa, de acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), no quiere decir que no esté ocurriendo, aunque no se cuenta con evidencia para afirmarlo”, apuntó.

Por su parte, el integrante de la Academia Mexicana de Ciencias , Malaquías López Cervantes, indicó que con la declaración de pandemia del COVID-19 realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países están comprometidos a tomar medidas de contención.

“Esta declaratoria compromete a los países a tomar medidas de contención y nosotros lo debemos tomar en consideración, todavía estamos viéndolo un poco de lejos, aunque ya tenemos casos, creemos que todavía no hay una transmisión abierta a la comunidad”, comentó.

En ese sentido, apuntó que es momento para que el Gobierno federal implemente acciones como incrementar la vigilancia en las fronteras, en especial con Estados Unidos, donde se registran casi mil casos.

“No estamos haciendo pruebas más allá de los casos de contagio y sus contactos, por ejemplo, en Tijuana podríamos poner un sistema de pruebas aleatorias, pero por lo pronto no se realizan porque cada prueba cuesta unos 150 dólares”, refirió.

Destacó que las medidas de distanciamiento social han mostrado ser muy efectivas para combatir el nuevo coronavirus, pues de acuerdo con un estudio publicado el día de ayer, con acciones como prohibir reuniones públicas o cancelar clases en escuelas hubo 60 por ciento menos contagios, sin embargo “fue demasiado dramático y no veo que en México existan las condiciones sociales para eso”, comentó.

Por lo anterior, los especialistas señalaron que a partir del 23 de marzo habrá suspensión de algunas actividades que congreguen multitudes como seminarios, simposios, entregas de diplomas, juntas grandes en la UNAM, y de la misma manera se van a cancelar viajes internacionales de estudiantes e investigadores a partir del 19 de marzo.

También, adelantaron, otra medida que eventualmente podría implementar la universidad, y que ya se contempla, es que se impartan clases en línea a fin de mitigar la transmisión.