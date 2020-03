Admite Simas Torreón pagos incompletos a CFE en 2020

El gerente general del Simas Torreón, Juan José Gómez, admitió hoy jueves que sí hubo una falta parcial de pago durante el pasado mes de enero, aunque insistió que tal situación no influyó en el amago de corte de energía que les realizó la CFE durante ayer miércoles por la tarde.

Señaló el funcionario que de los 20 millones de pesos que se facturaron en enero pasado, quedaron pendientes de cubrir unos 3 millones de pesos, además de que aún no se ha cubierto el pago correspondiente al mes de febrero. No obstante dijo que se solicitó un nuevo convenio para cubrir las cantidades pendientes a lo largo de este 2020, esto a fin de que se garantice que no habrá cortes de servicio.

El nuevo convenio además ayudará a que no se afecte el primer acuerdo que se firmó desde el año 2018, mismo por el que se contempla una deuda de 80 millones de pesos aproximadamente, cantidad que esperan reducir a la mitad gracias a un programa de descuentos federal.

"Ahorita ya lo de enero, yo creo que la semana que entra terminamos de pagar el mes de enero, debemos 3 millones de pesos y luego seguiremos, hoy (jueves) nos acaba de llegar el recibo de febrero, ya bajó un poquito, bajó a 18 millones, enero fueron 20 (millones), en fin, estamos pagando conforme va llegando el recibo, lo estamos cubriendo en este año para ya no atrasarnos".

Gómez recalcó que el amago de corte de energía de la CFE a la matriz Independencia del Simas Torreón fue debido a una falta de comunicación entre los departamentos jurídico y operativo de la empresa energética, por lo que la gente puede tener la "tranquilidad" de que no se suspenderá la operatividad de bombas o sucursales.